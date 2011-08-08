نساجی آستان قدس 40 درصد نخ پنبه ای خراسان رضوی را تامین می کند

عباس ابوئی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نساجی آستان قدس از ابتدای سال جاری تاکنون در بخش تولید واحد ریسندگی شاهد 17درصد رشد تولید نامی بوده است.
وی افزود: تولید فروردینماه این شرکت 388 تن بوده و طی چند ماه گذشته به 457 تن رسیده است.
ابوئی ابراز داشت: در ماه گذشته مرحله تولید آزمایشی واحد بافندگی جدیدالتاسیس شرکت با ظرفیت 70 درصدی در انواع نخهای ریسندگی همگن مطابق با استانداردهای ملی به پایان رسید.
ابوئی تصریح کرد: این شرکت با داشتن 600 نفر نیرو به طور مستقیم و غیر مستقیم 30 درصد مشکل بیکاری در بین بافندگان خراسان رضوی را از بین برده است.
نظر شما