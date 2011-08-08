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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

ابویی:

نساجی آستان قدس 40 درصد نخ پنبه ای خراسان رضوی را تامین می کند

نساجی آستان قدس 40 درصد نخ پنبه ای خراسان رضوی را تامین می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نخریسی و نساجی آستان قدس رضوی گفت: این شرکت طی سال جاری 457 تن انواع نخ پنبه‌ای و مخلوط را تولید کرده که 40 درصد از نیاز استان را در این زمینه تامین کرده است.

عباس ابوئی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نساجی آستان قدس از ابتدای سال جاری تاکنون در بخش تولید واحد ریسندگی شاهد 17درصد رشد تولید نامی بوده است.

وی افزود: تولید فروردین‌ماه این شرکت 388 تن بوده و طی چند ماه گذشته به 457 تن رسیده است.

ابوئی ابراز داشت: در ماه گذشته مرحله تولید آزمایشی واحد بافندگی جدیدالتاسیس شرکت با ظرفیت 70 درصدی در انواع نخ‌های ریسندگی همگن مطابق با استانداردهای ملی به پایان رسید.

ابوئی تصریح کرد: این  شرکت با داشتن 600 نفر نیرو به طور مستقیم و غیر مستقیم 30 درصد مشکل بیکاری در بین بافندگان خراسان رضوی را از بین برده است.

کد مطلب 1378321

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