راه اندازی دستگاه گازکروماتوگرافی در آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه گازکروماتوگرافی (CG) در راستای تحقق اهداف علمی و تحقیقاتی در آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران راه اندازی شد.

مسئول آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در این زمینه گفت: در بخش تجزیه های شیمیایی آزمایشگاه مرکزی به منظور آنالیز اسیدهای چرب، آمینه و قندها، باقیمانده سموم و ترکیبات فرار گیاهی، دستگاه گاز کروماتوگرافی نصب و راه اندازی شد.

کلانتری ادامه داد: کلیه دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی می توانند با مراجعه به آزمایشگاه نیازهای تخصصی خود را تامین کنند.

این مسئول همچنین از آمادگی آزمایشگاه مرکزی مبنی بر پذیرش نقطه نظرات و پیشنهادات خبر داد و این امر را در راستای گسترش ارتباط با بخشهای مختلف دانست.