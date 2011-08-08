راه اندازی دستگاه گازکروماتوگرافی در آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه گازکروماتوگرافی (CG) در راستای تحقق اهداف علمی و تحقیقاتی در آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران راه اندازی شد.
مسئول آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در این زمینه گفت: در بخش تجزیه های شیمیایی آزمایشگاه مرکزی به منظور آنالیز اسیدهای چرب، آمینه و قندها، باقیمانده سموم و ترکیبات فرار گیاهی، دستگاه گاز کروماتوگرافی نصب و راه اندازی شد.
کلانتری ادامه داد: کلیه دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی می توانند با مراجعه به آزمایشگاه نیازهای تخصصی خود را تامین کنند.
این مسئول همچنین از آمادگی آزمایشگاه مرکزی مبنی بر پذیرش نقطه نظرات و پیشنهادات خبر داد و این امر را در راستای گسترش ارتباط با بخشهای مختلف دانست.
کلانتری اضافه کرد: ایمیل centrallab@can.ut.ac.ir آماده دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات در این زمینه است.
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