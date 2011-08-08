به گزارش خبرگزای مهر، ترجمه آزاد دعای افتتاح، نخستین اثر از مجموعه کتاب عاشقانه‌ها است که به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا واحدی از سوی نشر حوا منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

واحدی در این کتاب با نگاهی به دعای افتتاح که از ادعیه شیعیان بوده (بنابر روایتی از سوی محمد بن عثمان، دومین نائب خاص حضرت حجت (عج) روایت شده است و در شب‌های ماه مبارک رمضان قرائت می‌شود) به ترجمه آزاد وغیر تحت اللفظی از این دعا پرداخته است.

درس توحید و اعتقادات صحیح دینی، یادآوری نعمت‌ها و بزرگی خداوند، دریافت معناو روح عبودیت، امام شناسی و انس با ائمه اطهار(ع)، تبیین بینش سیاسی شیعه، نقش امام غائب در جامعه و جایگاه انتظار و آینده شناسی از سرفصل‌های این دعا هستند.

محمد رضا واحدی در حال حاضر معاون فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش است و در تیرماه سال جاری نیز با مجموعه شعر«ادامه دلواپسی» به عنوان برگزیده هشتمین جایزه قلم زرین انتخاب شد.

این کتاب از سوی موسسه انتشارات حوا با همکاری موسسه پژوهشی هنر و ادب در شمارگان 3000 نسخه و قیمت 1400 تومان منتشر شده است.