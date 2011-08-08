نورآباد دارای تصفیه خانه فاضلاب می شود/ رهایی رودخانه از آلودگی

مهدی اکبریان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به زودی عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر نورآباد آغاز می شود.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در این زمینه عنوان کرد: عملیات اجرایی ساختمان تصفیه خانه فاضلاب شهر نورآباد در زمینی به مساحت 13 هکتار با اعتباری معادل 12 میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: با ساخت و بهره برداری از این تصفیه خانه فاضلاب، پنجمین شهر استان به سیستم فاضلاب مجهز خواهد شد که این امر به سلامت و بهداشت شهر نورآباد کمک خواهد کرد.

عکس تزئینی است

این سخنان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در حالی مطرح می شود که پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی به وضعیت رودخانه های شهر نورآباد و گلایه های بیشمار شهروندان دلفانی از وضعیت دفع فاضلاب شهری در این منطقه پرداخته بود.

شهروندان نورآبادی معتقدند که وضعیت رودخانه های وسط این شهرستان باید هرچه سریع تر ساماندهی شود و مهمترین علت آلودگی یعنی ورود فاضلاب های شهری به این رودخانه ها باید توسط مسئولان مورد بازنگری قرار گیرد.

این شهروندان با تاکید بر اینکه ورود فاضلاب و آلودگی های ناشی از آن موجب به خطر افتادن سلامتی مردم به ویژه کودکان در ناحیه شده است بر ضرورت ایجاد تصفیه خانه فاضلاب و سیستم جمع آوری مدرن فاضلاب در دلفان تاکید کردند.

این در حالی است که کار احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرستان دلفان پیش از این یکبار آغاز و به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده بود که امید می رود با توجه به نگاه ویژه مدیران شرکت آب و فاضلاب استان این پروژه رنگ اجرایی شدن به خود بگیرد.

بنابر این گزارش شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرستان دلفان استان لرستان 105 کیلومتر طول دارد که شامل شبکه های فرعی و اصلی و خطوط انتقال است. بیش از 96 درصد شهر نورآباد تحت پوشش شبکه فاضلاب است و فاضلاب در وسط شهر جمع آوری می شود.

بخشی از این فاضلاب که از سطح 96 درصد شهر نورآباد جمع آوری می شود وارد رودخانه "بادآور" در وسط شهر نورآباد شده و سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده است.

به هر حال با توجه به کند بودن روند اجرای پروژه های بخش فاضلاب در لرستان و اهمیتی که این پروژه ها در مواجه با سلامتی مردم دارد ضروری است مسئولان کلان در سطح ملی توجه بیشتری در خصوص تامین اعتبار این پروژه ها لحاظ کند.