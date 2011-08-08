صحنه تئاتر همچنان در انتظار حضور کشاورز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کشاورز از جمله بازیگران با سابقه و تأثیرگذار سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است که سال‌ها از صحنه تئاتر به دور مانده است. سال گذشته بود که خبر حضور کشاورز در نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" روح‌الله جعفری در رسانه‌ها منعکس شد و صحنه تئاتر خود را برای تجربه‌ای دیگر با کشاورز آماده کرد. اما این انتظار 30 ساله به پایان نرسید و کشاورز به دلیل کسالت روی صحنه حاضر نشد.



وقتی در مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر از محمدعلی کشاورز تجلیل به عمل آمد بسیاری از مخاطبان و اهالی تئاتر علاقه‌مند بودند تا هر چه زودتر شاهد نقش آفرینی جدیدی از این بازیگر توانای تئاتر باشند. چیزی نگذشت که خبر حضور کشاورز در نمایش "مستنطق" به کارگردانی رضا کریم‌خانی نوید بخش پایان انتظار صحنه‌ تئاتر برای حضور بازیگری بود که فعالیت خود را با همین صحنه آغاز کرده بود.



اما متأسفانه این نمایش که قرار بود در فرهنگسرای نیاوران به صحنه برود به دلیل نبود حمایت‌های لازم با مشکل مواجه شد و اجرای آن مدام به تأخیر افتاد. کشاورز در گفتگویی با واحد فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر در این خصوص گفت: قرار است در صورت صدور مجوز در نمایشی با عنوان "مستنطق" بر صحنه تئاتر حاضر شوم. امیدوارم که مجوز اجرای نمایش صادر شود.



این بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران تأکید کرد: کارگردان نمایش نگران دستمزدی بود که باید به من پرداخته شود در حالی که به وی گفتم من برای پول بازی نمی‌کنم و خیلی دوست دارم برای آخرین بار روی صحنه تئاتر حاضر شوم.



این در حالی است که حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی درباره اجرای نمایش "مستنطق" در جمع رسانه‌ها گفته بود که به دلیل حضور کشاورز در این نمایش حمایت‌های لازم برای اجرای اثر خواهد شد.



اما محمدعلی کشاورز در گفتگویی دیگر با خبرگزاری مهر ضمن گلایه از مشخص نبودن زمان اجرای نمایش "مستنطق" به کارگردانی هنرمندی جوان تصریح کرد: مسأله بودجه و حمایت از این جوانان خیلی مهم است. متأسفانه از برخی افراد حمایت‌های بالایی می‌شود ولی از این جوانان و عاشقان تئاتر که به سراغ سینما و تلویزیون هم نمی‌روند حمایتی نمی‌شود.



کشاورز چندی است که به دلیل ناراحتی قلبی به صورت مقعطی در بیمارستان بستری می‌شود و اوقات دیگر خود را نیز در بستر بیماری در منزل به سر می‌برد. این در حالی است که در طول این مدت کمتر نگاه‌ها و توجهات به سوی او جلب شده و حال که خبر بستری شدنش در بیمارستان رسانه‌ای شده قابل پیش بینی است که مدیران و مسئولان شروع به انجام اقداماتی نمادین در این خصوص خواهند کرد.



امید است وضعیت جسمانی محمدعلی کشاورز هر چه زودتر رو به بهبودی رود و شاهد حضور مجدد این بازیگر توانا و با سابقه تئاتر ایران بر صحنه تئاتر باشیم.