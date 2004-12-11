استقبال احزاب و گروه هاي سياسي از كانديداتوري كروبي پر رنگ ترين پديده انتخاباتي روزهاي اخير بود

گروه سياسي خبرگزاري مهر، احزاب و گروههاي سياسي در راستاي انتخاب كانديداي اصلح براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري به رايزني هاي خود ادامه دادند كه سخنگوي ائتلاف احزاب حامي هاشمي رفسنجاني در انتخابات در خصوص شكل گيري آبادگران در آستانه انتخابات رياست جمهوري، به مهر، گفت: در اينكه اگر حزب و تشكل سياسي با عنوان آبادگران را وارد عرصه كنند، قابل استقبال است زيرا هرچه تكثر و تعدد جريان هاي سياسي در جامعه بيشتر باشد، بهتر مي توان افكار مختلف را نمايندگي كرد.

محمدباقر نوبخت دبيركل حزب اعتدال و توسعه عين حال افزود: اما اينكه آيا بتوان همان نتيجه اي را كه در انتخابات شوراي شهر و يا در مجلس حاصل شده در انتخابات رياست جمهوري تكرار كرد، به نظر مي رسد شاخصه هاي فضاي انتخاباتي رياست جمهوري كاملا با مسايل شورا و مجلس مي تواند متفاوت باشد .



كوچك زاده معتقد است كه هر چند در دولت آقاي هاشمي خيلي زيربناها و ساختارهاي بنيادي لازمه توسعه جامعه فراهم شد، اما روش او براي رسيدن به عدالت، در دولت سازندگي نشان داد كه نه تنها موجب رسيدن به عدالت نشد، بلكه موجب گسترش شكاف طبقاتي شد.

مهدي كوچك زاده نماينده تهران در همايشي در دانشگاه آزاد اسلامي كاشان در جمع دانشجويان اين دانشگاه گفت : اگر كسي با آمدن آقاي هاشمي به عرصه انتاخابات، از كانديدا شدن كنار بكشند، از ارزشي بودن مي افتد.

همچنين دبيركل مجمع متخصصين مي گويد: مهدي كروبي در صورت حضور در انتخابات حدود 60 درصد آراي چپ را به خود اختصاص مي دهد گر چه اجمال كلي بر روي كروبي در گروه هاي دوم خرداد ايجاد نشده و نامزدهاي ديگري هم مطرح هستند. وي مي افزايد: از سويي نيروهاي جناح راست و همچنين مستقل نيز تا 90 درصد، شامل تكنوكرات ها و احزاب وسط از هاشمي رفسنجاني حمايت مي كنند، و نامزد دوم آنها نيز دكتر ولايتي خواهد بود ضمن اينكه آمدن يا نيامدن هاشمي رفسنجاني بدون شك آرايش نامزدها را در هر دو گروه تغيير خواهد داد، با آمدن هاشمي رفسنجاني كساني كه مي خواهند نامزد شوند، احتمالا ديگر نامزد نمي شوند و برخي نيز كه قصد نيامدن دارند، خواهند آمد.



در اين حال ، فاطمه آليا نماينده تهران در مجلس و عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت : اواخر دي ماه اصولگرايان نامزدي نوگرا، عدالت محور و تحول خواه را ازنسل دوم انقلاب معرفي خواهيم كرد، وي معتقد است كه جامعه بايد به يك روش جديد عادت كند و اينكه با عجله نبايد انتخاب كند بلكه ابتدا بايد معيارها و شرايط موردنظر مردم را براي افراد سياسي وكانديداها مطرح كرد تا خود را با اين معيارهاي مورد نظرمردم بسنجند ونامزدها نيز قبل از طرح نام خود برنامه ها و ديدگاه هاي خودرابراي حل مشكلات ومعضلاتي كه پنهان هم نيست ارائه دهند.

مريم بهروزي رئيس واحد سياسي جبهه پيروان خط امام و رهبري با اشاره به ديدار اخير اعضاي اين جبهه با علي لاريجاني براي بجث پيرامون حضور در انتخابات رياست جمهوري گفت: لاريجاني كانديداتوري در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را پذيرفته است.مريم بهروزي در خصوص ديدار شب گذشته جبهه پيروان خط امام با لاريجاني گفت: با آقاي لاريجاني هم مثل ديگر افراد مورد نظر جبهه براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري گفتگو كرديم البته اين ديدارها و گفتگو ها انجام مي شود و نتايج در جلسات بررسي مي شود و تصميم در جمع گرفته مي شود.

محمد رضا خباز قائم مقام حزب همبستگي نيز درگفتگو با مهر با اشاره به اينكه شوراي عالي حزب يكشنبه اين هفته درباره انتخابات رياست جمهوري و آخرين برنامه ها براي آن تشكيل جلسه مي دهد در خصوص كانديداتوري كروبي براي انتخابات رياست جمهوري گفت :حضور جناب آقاي كروبي در انتخابات يقينا بر شكوه انتخابات خواهد افزود و تنور انتخابات را گرم تر خواهد كرد ولي براي حضور گسترده برگزار كنندگان انتخابات بايد هم قواي اجرايي وهم مسئولين نظارتي اول خط مشي و استراتژي خود را مشخص كنند.

محمدحسين فرهنگي عضوفراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد مي كند قطعا درانتخابات آينده رياست جمهوري اقبال مردم به اصولگرايان بيشتر است، وي در عين حال با اشاره به اينكه تحولات مثبتي درهردو جريان سياسي فعال دركشور بعد از تشكيل مجلس هفتم ايجاد شده است ، افزود: جناح موسوم به راست با كنار گذاشتن رفتارهاي كليشه اي گذشته خود وبا انعطاف قابل توجهي ، اقتصاد پويا ومديريت تحول وحركت به سوي رفتارهاي متفاوت با گذشته را پيگيري مي كند وسخنان سيد محمد خاتمي درمراسم 16 آذر حاكي ازتغيير وتحول جدي درمواضع جريان موسوم به چپ است كه با نقد خود به دنبال ايجاد رويكرد جديدي براي ارائه خدمات به جامعه هستند .

حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در بازار رايزني احزاب با كانديداهاي مورد نظر مي گويد تا كنون با چند نفر از كانديداها( توكلي ، لاريجاني و ولايتي ) ديدار داشتيم و تا هفته آينده ديدارهايمان به پايان مي رسد تا بتوانيم نظرات خود را به شوراي هماهنگي منتقل كنيم ضمن اينكه قرار است با محسن رضايي هم ديدار و گفتگو كنيم ، وي درخصوص ديدگاه حزب موتلفه اسلامي مبني بر كانديداتوري كروبي گفت: ما مواضع خود را نسبت به آقاي كروبي اعلام و تاكيد كرديم از حضور هر رقيبي در صحنه انتخابات استقبال مي كنيم و آن را عاملي براي افزايش مشاركت مردم و جدي تر شدن رقابت در انتخابات مي دانيم .

علي زادسر يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس با اشاره به اهميت انتخابات رياست جمهوري گفت: اصولگرايان بايد به يك فرد واحد برسند درغير اينصورت تعدد نامزدها شكست را براي آنان در انتخابات آينده رياست جمهوري رقم خواهد زد و وي گفت: همه كساني كه درد دين وادعاي تبعيت از رهبري دارند و دلشان براي انقلاب اسلامي وايران مي تپد اگر احساس مي كنند مي توانند تاثيرگذار ورييس جمهوري باشند كه توانايي حل مشكلات را دارد بايد با همفكري و اتحاد وبراساس امتياز بندي به يك فرد واحد برسند وبقيه پشت سر وي بايستند.

همچنين مصطفي درايتي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: اين جبهه به دلايل متعدد هنوز كانديداي مورد نظرش دكتر معين است اما يك گزينه را براي خود باقي گذاشته است كه اگر جبهه دوم خرداد به اجماعي برسد اجماع را مورد نظر قرار خواهد داد. وي در خصوص كانديداتوري كروبي در انتخابات رياست جمهوري گفت : نفس حضور افراد متعدد چه از اين طرف و چه از طرف ديگر قابل استقبال است همينكه افرادي در اين وضعيت اعلام آمادگي كنند و بيايند وارد صحنه شوند خودش اميدواري ايجاد مي كند كه ديگران هم چندان نا اميد به قضيه نگاه نكنند.

منوچهر متكي سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز با اشاره به اينكه طرح وزراي كليدي كابينه از سوي نامزدها، نگاه جديد مردم براي انتخاب دقيق تر رئيس جمهور است گفت: گروهها و تشكلهاي اصولگرا نظرات خود در خصوص كانديداهاي مطرح شده جبهه را به كميته ارائه مي كنند و درنهايت كميته تصميم گيري مي كند. وي در خصوص اظهارات يكي از نمايندگان فراكسيون وفاق مجلس مبني بر اينكه اصولگرايان سنتي با طرح اعلام وزراي كليدي كابينه نامزدهاحمايت مشروط خود را از هاشمي رفسنجاني اعلام كرده اند گفت: كلمات من در مصاحبه ام كاملا روشن بود و در واقع اگر كنار هم بگذاريد اين ايده مطرح مي شود كه اين يك نگاه جديد است كه رئيس جمهور در قالب يك فرد ديده نشود بلكه بصورت يك مجموعه تيمي ديده شود كه قاعدتا نگاه مردم را به انتخابات دقيق تر مي كند.

رحمان رنجبر رييس جديد ستاد انتخابات مجمع متخصصين ايران اعلام كرد: آيت الله هاشمي رفسنجاني شخص يا گروه خاصي را به عنوان سخنگو معرفي نكرده و هيچ گاه نيز نگفته است كه مي آيد يا نمي آيد .رحمان رنجبراين سخنان را درواكنش به اظهار نظر اخير محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره عدم حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات عنوان كرد و گفت : آيت الله هاشمي رفسنجاني دررابطه با شخص يا گروه خاصي را به عنوان سخنگو معرفي انتخاب و نكرده است .

سيدمحمدرضا ميرتاج الديني عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اينكه ما نيز همچون هاشمي رفسنجاني معتقديم افراد جوان و جديدي وارد عرصه انتخابات شوند از حضور كروبي درانتخابات استقبال كرد و آن را درافزايش نشاط انتخاباتي موثر دانست ، وي معتقد است كه عليرغم اينكه فضاي فعلي انتخابات رياست جمهوري كم كم وارد مراحل جديدتري مي شود اما هنوز فضاي كامل و شفافي را در انتخابات رياست جمهوري شاهد نيستيم .