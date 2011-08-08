به گزارش خبرگزاری مهر، مجید یوسفی تهیه کننده برنامه زنده "صفر و یک" با اعلام این خبر افزود: این برنامه در هر روز هفته به یک موضوع خاص با حضور کارشناسان در آن حوزه می‌پردازد.

وی افزود: در روزهای سه شنبه برنامه اختصاص به دنیای انیمیشن دارد و در آن به معرفی انیمیشن‌سازها و انیمیشن‌های معروف روز دنیا با حضور امیرسحرخیز کارشناس برنامه می‌پردازد. ‌حالات و نماهای انسان در انیمیشن، نقد و برسی انیمیشن آواتار و طراحی و آموزش ساخت انیمیشن‌های متحرک و موضوعات مرتبط با این هنر نیز در برنامه بررسی خواهد شد.

برنامه زنده "صفر و یک" هر روز ساعت 18 به مدت 60 دقیقه از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.