خبرنگاران چشم بینای جامعه و حلقه اتصال مردم و مسئولین هستند

حجت الاسلام مظفر تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خبرنگاران در ارتقا ء فرهنگی جامعه نقش بسزایی دارند، اظهارکرد: اصحاب رسانه و قلم در اجرا و عدم اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی نقش پیگیر کننده و مثبت دارند که این مهم در شهرستان ها باید بیشتر مورد توجه باشد.

وی با تأکید براینکه خبرنگاران با اخبار وحدت گونه در انسجام وحدت در جامعه ایفای نقش می کنند، افزود: اهل رسانه بادی این نکته را مورد توجه داشته باشند که خبری باید رسانه ای شود که صحت آن مورد تائید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: جامعه پویا و زنده در گرو فعالیت و تلاش خبرنگاران است و نیاز به حمایت مسئولین از این قشر زحمتکش فرهنگی است.

حجت الاسلام تاجی با بیان اینکه خبرنگاران حلقه اتصال حاکمیت و جامعه بوده و نقش تاثیر گزاری در پیشبرد اهداف اسلامی و دینی در تمام نقاط استان دارند، افزود: پیشرفت و اعتلای جامعه در گرو تلاش اصحاب رسانه و خبرنگاران است.