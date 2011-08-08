زاویه روشنی میان مواضع لاریجانی و جبهه پیروان وجود دارد/ جزئیات جلسه دیشب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین صبح امروز در نشست خبری که در دفتر مرکزی این تشکل برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی فعالان سیاسی معتقدند علی لاریجانی نزدیکی زیادی به جبهه پیروان خط امام و رهبری دارد و نمی‌تواند به عنوان یک فرد مستقل در کمیته واحد اصولگرایان حضور داشته باشد گفت: لاریجانی عضو هیچکدام از تشکل های جبهه پیروان خط امام و رهبری نیست و تاکنون هم نبوده است اما بحث نزدیکی تفکرات موضوع دیگری است. معتقدم زاوایای روشنی میان موضع‌گیری لاریجانی و جبهه پیروان وجود دارد و صرف اینکه فردی کاندیدای جبهه باشد به معنای عضویت در آن نیست.

وی افزود: در این دوره غیر از سه ضلع انتخابات مجلس هشتم احساس شد آقایان قالیباف و لاریجانی نیز باید در این کمیته نماینده داشته باشند تا جبهه متحد اصولگرایان جامعیت بیشتری پیدا کند.

وی همچنین در خصوص برخی اظهار نظرها در مورد حضور احمد توکلی در این کمیته گفت: آقای توکلی در مجموعه تحول‌خواهان می‌گنجد و نیازی به حضور جداگانه ندارند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص جلسه روز گذشته جبهه متحد اصولگرایان گفت: در این جلسه وضع موجود اصولگرایان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بر این موضوع تاکید شد که اصولگرایان باید تحلیل واحد در خصوص موضوعات داشته باشند

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: موضوع رقبای اصولگرایان در انتخابات آتی و برخی مشکلات اقتصادی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.