به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از شامگاه یکشنبه با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که طی آن تیمهای تراکتورسازی تبریز، فولاد خوزستان و شاهین بوشهر مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.
- نتایج دیدارهای آغازین هفته دوم لیگ برتر به شرح زیر است:
* ملوان بندرانزلی صفر - راه آهن تهران صفر
* ذوب آهن اصفهان صفر - تراکتورسازی تبریز یک
گل: اشپیتیم آرفی (36)
* شهرداری تبریز یک - سایپای البرز یک
گلها: میثم بائو (71) برای شهرداری تبریز و کریم انصاریفرد (88) برای سایپا
اخراج: نبی الله باقریها (90 - شهرداری تبریز) و کریم انصاریفرد (90 - سایپای البرز)
* مس سرچشمه صفر - فولاد خوزستان یک
گل: رضا نوروزی (28)
* شاهین بوشهر 2 - پرسپولیس تهران یک
گلها: ایوان پتروویچ (50) و منصور تنهایی (71) برای شاهین و محمد نصرتی (81) برای پرسپولیس
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- سایپا
|2
|1
|1
|-
|4
|2
|2+
|4
|2- شاهین
|2
|1
|1
|-
|2
|1
|1+
|4
|3- فولاد
|2
|1
|1
|-
|1
|0
|1+
|4
|4- صبا
|1
|1
|-
|-
|3
|2
|1+
|3
|5- تراکتورسازی
|2
|1
|-
|1
|3
|3
|0
|3
|6- راه آهن
|2
|-
|2
|-
|2
|2
|0
|2
|7- شهرداری
|2
|-
|2
|-
|2
|2
|0
|2
|8- ملوان
|2
|-
|2
|-
|1
|1
|0
|2
|9- سپاهان
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|10- استقلال
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|11- مس
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|12- داماش
|1
|-
|1
|-
|0
|0
|0
|1
|13- نفت آبادان
|1
|-
|1
|-
|0
|0
|0
|1
|14- فجر
|1
|-
|1
|-
|0
|0
|0
|1
|15- نفت
|1
|-
|1
|-
|0
|0
|0
|1
|16- پرسپولیس
|2
|-
|1
|1
|2
|3
|1-
|1
|17- ذوب آهن
|2
|-
|1
|1
|2
|3
|1-
|1
|18- مس سرچشمه
|2
|-
|-
|2
|1
|4
|3-
|0
با نتایجی که در دیدارهای شب گذشته رقم خورد سایپای البرز همچنان صدرنشین جدول رده بندی باقی ماند و تیمهای مدعی پرسپولیس و ذوب آهن سقوطی آزاد در این جدول داشتند. این دو تیم درحال حاضر همسایه مس سرچشمه در انتهای جدول و از جمع فانوس بدستان هستند!
- هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* صنعت نفت آبادان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 22، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محسن قهرمانی، کمکها: بابک داوری و سعید قاسمی، داورچهارم: رضا کرمانشاهی
ناظر: مسعود مرادی
* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمکها: علیرضا کهوری و غلام آموزگار، داورچهارم: جمشید دانش مهر
ناظر: محمد پیروزرام
* نفت تهران - مس کرمان، ساعت 22، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: حسین زرگر، کمکها: حسن کامرانیفر و حمید نظری، داورچهارم: رسول رهبرفام
ناظر: عبداله باعزم
* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یداله جهانبازی، کمکها: علیرضا منصوری و سعید زارع، داورچهارم: محمدرضا اکبریان
ناظر: علی خسروی
جدول گلزنان لیگ برتر:
3 گل:
کریم انصاریفرد (سایپای البرز)
یک گل:
اشپیتیم آرفی، محمدحسین ابراهیمی و فرزاد آشوبی (تراکتورسازی تبریز)، میثم بائو و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)، امید عالیشاه و علیرضا عباسفرد (راه آهن شهرری)، ایوان پتروویچ و منصور تنهایی (شاهین بوشهر)، محسن بیات و رضا عنایتی (صبای قم)، محمد نصرتی و حسین بادامکی (پرسپولیس تهران)، فرزاد حسین خانی (مس کرمان)، آرش برهانی (استقلال تهران)، فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، مهدی خیری (سایپای البرز)، علی سامره (مس سرچشمه)، ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، رضا نوروزی (فولاد خوزستان) و مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی)
جدول گلزنان خارجی لیگ برتر:
یک گل:
فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، ایوان پتروویچ (شاهین بوشهر)، اشپیتیم آرفی (تراکتورسازی تبریز) و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)
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