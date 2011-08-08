به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی با اعلام این مطلب افزود: تعداد زیادی از این صنعتگران ورشکسته شده‌اند و در بسیاری از موارد نیز شاهد بوده‌ایم که حاضرند تمام دارایی خود را بدهند اما خدشه‌ای به آبروی آنها وارد نشود.

وی با بیان اینکه امروز صنعتگران و معدنکاران ما حتی وثیقه‌ای برای رفع مشکلات کوچک خود ندارند، اضافه کرد: باید تمهیداتی برای برطرف سازی معضلات و مشکلات این قشر اندیشید و تمامی دستگاه‌های دولتی و حکومتی باید از این قشر حمایت کنند.

رئیس کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان با بیان اینکه در استان نیازی به ایجاد فعالیت جدید نیست، تصریح کرد: اصفهان در کشور در زمینه‌های صنعتی و معدنی جایگاه مساعد و مناسبی دارد اما حفاظت و نگهداری شرایط کنونی مهمترین امر محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: سیاستها باید به گونه‌ای تبیین شود که حفظ شرایط کنونی در اولویت باشد تا بتوان با ذخیره نیروهای گذشته در جهت پیشرفت گام برداشت.

سهل‌آبادی بیان داشت: چرا در کشور به دنبال سرمایه‌گذاریهای خارجی هستیم در صورتی که می‌توان با تکیه بر توان داخلی و حمایت از صنعتگر و تولید کننده، تولیدات خود را صادر و بازار داخلی و خارجی را به دست گرفت.

رئیس کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان همچنین خواستار همکاری هر چه بیشتر دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی شد و تاکید کرد: با حمایت صنعتگر، معدنکار و بازرگان توانایی تولید اشتغال داریم و دیگر نیازی به سرمایه‌گذاریهای خارجی در استان و چه در کشور نداریم.