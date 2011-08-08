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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

نوری به مهر خبر داد:

ساخت دو مخزن آب آشامیدنی در شهرک ابریشم چهارباغ

ساخت دو مخزن آب آشامیدنی در شهرک ابریشم چهارباغ

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: دو مخزن آب آشامیدنی با ظرفیت 20 هزار متر مکعب در شهرک ابریشم چهارباغ ساوجبلاغ در دست ساخت است.

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساکنان آتی 15 هزار واحد مسکونی مهر این منطقه هم با اجرای این طرحهای آبرسانی ، مشکلی در زمینه تامین آب نخواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین چهار طرح آبرسانی برای تامین آب آشامیدنی ساکنان آتی مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد در دست ساخت است.

مدیر عامل شرکت آبفای البرز عنوان کرد: این طرحها شامل ساخت چهارمخزن آب با ظرفیت 45 هزار متر مکعب است.

برای ساخت هر مخزن 800 میلیون تومان هزینه می شود

نوری بیان کرد: برای ساخت هر مخزن 800 میلیون تومان هزینه می شود ضمن اینکه در شهر جید هشتگرد 70 هزار واحد مسکونی مهر در دست ساخت است.

این مسئول اضافه کرد: آب این مخازن از چهار حلقه چاه با ظرفیت آبدهی 150 لیتر در ثانیه تامین می شود.

مدیرعامل آبفای البرز یادآور شد: از 85 هزار واحد مسکونی مهر در دست ساخت یا تکمیل ساوجبلاغ در استان البرز، چهار هزارو 400 واحد واگذار و یا در آستانه واگذاری به متقاضیان است.

کد مطلب 1378350

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