ساخت دو مخزن آب آشامیدنی در شهرک ابریشم چهارباغ

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساکنان آتی 15 هزار واحد مسکونی مهر این منطقه هم با اجرای این طرحهای آبرسانی ، مشکلی در زمینه تامین آب نخواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین چهار طرح آبرسانی برای تامین آب آشامیدنی ساکنان آتی مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد در دست ساخت است.

مدیر عامل شرکت آبفای البرز عنوان کرد: این طرحها شامل ساخت چهارمخزن آب با ظرفیت 45 هزار متر مکعب است.

برای ساخت هر مخزن 800 میلیون تومان هزینه می شود

نوری بیان کرد: برای ساخت هر مخزن 800 میلیون تومان هزینه می شود ضمن اینکه در شهر جید هشتگرد 70 هزار واحد مسکونی مهر در دست ساخت است.

این مسئول اضافه کرد: آب این مخازن از چهار حلقه چاه با ظرفیت آبدهی 150 لیتر در ثانیه تامین می شود.

مدیرعامل آبفای البرز یادآور شد: از 85 هزار واحد مسکونی مهر در دست ساخت یا تکمیل ساوجبلاغ در استان البرز، چهار هزارو 400 واحد واگذار و یا در آستانه واگذاری به متقاضیان است.