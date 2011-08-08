سیده لیلا عنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه استان قم، بانوان همچنان در مقایسه با مردان از امکانات و فضاهای مناسب ورزشی کمتری بهره میبرند، ولی با تلاشهای زیادی که در تربیتبدنی انجام شده است، ورزش بانوان در مسیر رشد حرکت میکند.
وی ادامه داد: با حمایتهای خوبی که تربیتبدنی از معاونت ورزش بانوان و هیئتهای ورزشی انجام داد، برنامههای مناسبتری برای رشد و توسعه بیش از پیش ورزش بانوان در نظر داشتیم و با بهرهبرداری از اماکن جدید نظیر مجموعه ورزشی بانوان پردیسان تا حدودی مشکلات فضای ورزشی برطرف شده است، هر چند هنوز خواسته و نیاز اصلی ورزش بانوان را برآورده نکرده است.
معاون ورزش بانوان اداره کل تربیتبدنی استان محدودیت موجود برای بانوان به منظور استفاده از فضاهای ورزشی رو باز را یکی دیگر از مهمترین مشکلات ورزش بانوان در قم عنوان کرد و گفت: در واقع این موضوع سبب شده است تا در فعالیتهای ورزش همگانی که معمولا در فضاهای باز صورت میگیرد، بانوان حضور چشمگیری نداشته باشند.
وی اظهار داشت: با وجود آنچه که از مشکلات و موانع پیشرفت ورزش بانوان در قم گفته شد، با حمایتهای مدیرکل تربیتبدنی استان از نظر بودجه و امکانات برای ورزش بانوان مشکلی وجود نداشته است و بانوان ورزشکار استان قم در سالهای اخیر موفقیتهای زیادی را برای ورزش قم کسب کردهاند.
عنبری یادآور شد: در بسیاری از رشتههای ورزشی، میزبانیهای موفق و افتخارات خوبی داشتهایم و اعزام تیمهای مختلف ورزشی به مسابقات مهم ورزشی لیگ و قهرمانی کشور در سالجاری بخشهایی از حرکت رو به پیشرفت ورزش بانوان در استان قم به شمار میرود.
وی با اشاره به نگاه ویژه به ورزش بانوان ابراز داشت: ارتقای جایگاه ورزش بانوان به معاونت در اداره کل تربیتبدنی استان قم، امیدواری بیشتری را برای رشد و توسعه بیش از پیش ورزش بانوان در استان قم به وجود آورده است.
معاون ورزش بانوان اداره کل تربیتبدنی استان قم همچنین با اشاره به اجرای طرح ادغام فعالیتهای ورزشی آقایان و بانوان در هیئتهای ورزشی در سالهای اخیر تصریح کرد: بعد از اجرای این طرح، اختیارات از ورزش بانوان گرفته شد و اولویت به ورزش آقایان داده شد، اما با این حال امیدواریم بتوانیم مشکلات ورزش بانوان را برطرف کنیم.
وی افزود: قرار است در آیندهای نزدیک چند طرح ورزشی در استان قم به بهرهبرداری برسد که تعدادی از این طرحها به استفاده بانوان ورزشکار استان قم اختصاص دارد و قطعا این مهم نویدی برای رفع مشکل کمبود فضای ورزشی برای بانوان خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون ورزش بانوان اداره کل تربیتبدنی استان قم گفت: با اینکه ورزش بانوان در مسیر رشد حرکت میکند اما بانوان ورزشکار و ورزش بانوان در استان قم برای حرکت در مسیر توسعه نیازمند فضا و امکانات بیشتر و مناسب هستند.
سیده لیلا عنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه استان قم، بانوان همچنان در مقایسه با مردان از امکانات و فضاهای مناسب ورزشی کمتری بهره میبرند، ولی با تلاشهای زیادی که در تربیتبدنی انجام شده است، ورزش بانوان در مسیر رشد حرکت میکند.
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