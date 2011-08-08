سرمربی کروات سپاهان در نشست خبری حاضر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار است امشب تیم‌های فوتبال صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در یکی از دیدارهای مهم هفته دوم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در قم به مصاف یکدیگر بروند، سرمربی کروات تیم سپاهان در نشست خبری حاضر نشد.



نشست خبری مربیان و کاپیتان‌های تیم‌های فوتبال صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان پیش از دیدار امشب، با اعلام برنامه صورت گرفته از قبل توسط ناظر مسابقه یعنی محمد فنایی، قرار بود رأس ساعت 23 یکشنبه شب برگزار شود.



در این نشست خبری ابتدا قرار بود لوکا بوناچیچ سرمربی کروات تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سئوالات آنها پیرامون مسابقه حساس تیمش با صبای قم توضیح دهد که بوناچیچ از حضور در این نشست امتناع کرد.



خبرنگاران تا ساعت 23 و 30 دقیقه یعنی چیزی بیش از زمانی که پیش از این اعلام شده بود، منتظر بوناچیچ ایستادند اما این مربی حتی به خود زحمت نداد که به هتل محل برگزاری نشست خبری آمده و در جمع اصحاب رسانه حاضر شود.



این در حالی است که مسئولان تیم فوتبال صبای قم مرتب در تعامل و تماس با مجید بصیرت سرپرست تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان حتی آمادگی خود را برای رفتن به هتل محل اقامت سرمربی این تیم اعلام کردند تا بوناچیچ را به هتل استقلال قم محل برگزاری نشست خبری منتقل کنند که این مهم نیز نتیجه نداد.



ناظر مسابقه صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که محمد فنایی داور پیشکسوت فوتبال کشورمان است، بلافاصله گزارش عدم حضور لوکا بوناچیچ سرمربی تیم سپاهان در این نشست خبری و همچنین گلایه و انتظالات خبرنگاران را یادداشت و برای گزارش به کمیته انضباطی و سازمان لیگ برتر،‌ ثبت کرد.



بعد از این عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم به اتفاق بهترین گلزن تیمش یعنی غلامرضا عنایتی در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سئوالات آنها در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال صبای قم پیش از دیدار حساس امشب با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در هفته دوم فصل جدید رقابـت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور پاسخ داد.



خبرنگاران در این نشست برای غلامرضا عنایتی نیز سئوالات مختلفی را مطرح کردند که مهمترین سئوال، در خصوص انگیزه این بازیکن از مصاف با تیم سابق خود یعنی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود که عنایتی با تاکید بر آمادگی کامل خود، از تلاش برای گلزنی به سپاهان و شکست این تیم در دیدار حساس هفته دوم لیگ برتر خبر داد.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان از هفته دوم دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 22 امشب به قضاوت سیدمهدی سیدعلی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می‌شود.

