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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

در چهارمحال و بختیاری/

اثر طبیعی کارون و زاینده رود ثبت ملی شد

اثر طبیعی کارون و زاینده رود ثبت ملی شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری گفت: دو اثر طبیعی کارون و زاینده رود با امتیاز ثبت این استان به ثبت آثار ملی رسیدند.

پیمانه پرناک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این دواثر طبیعی در دومین همایش ثبت چابهارمطرح شده بودند، اظهار داشت: این دو پرونده ازاردیبهشت ماه سال 88 در دستور کار معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این اداره اقدام به تهیه پرونده ها این دو اثر طبیعی کرده است، بیان داشت: امیتاز ثبت این دو پرونده طبیعی با تشخیص شورای عالی ثبت در همایش ثبت چابهار به چهار محال و بختیاری داده شده است.

کارشناس ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری همچنین افزود: شماره ثبت چشمه وقت و ساعت نیز ابلاغ شده است.
 

کد مطلب 1378358

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