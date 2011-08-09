اثر طبیعی کارون و زاینده رود ثبت ملی شد

پیمانه پرناک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این دواثر طبیعی در دومین همایش ثبت چابهارمطرح شده بودند، اظهار داشت: این دو پرونده ازاردیبهشت ماه سال 88 در دستور کار معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این اداره اقدام به تهیه پرونده ها این دو اثر طبیعی کرده است، بیان داشت: امیتاز ثبت این دو پرونده طبیعی با تشخیص شورای عالی ثبت در همایش ثبت چابهار به چهار محال و بختیاری داده شده است.

کارشناس ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری همچنین افزود: شماره ثبت چشمه وقت و ساعت نیز ابلاغ شده است.

