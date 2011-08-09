انجمن شکوه آفرینان بهزیست در قزوین افتتاح شد

راحله جاتن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: انجمن شکوه آفرینان بهزیست با تلاش تسهیل گران همکار در برنامه CBR و در راستای اجرایی شدن اهداف CBR در بهمن ماه 1389 به ثبت رسید و فعالیت خود را از مرداد ماه امسال آغاز کرد.

وی افزود: مهمترین فعالیتهای این انجمن شامل کمک به شناسایی صد در صد توانخواهان روستایی، هماهنگی و برگزاری جلسات آموزشی برای تسهیل گران، آگاه سازی جامعه هدف با اجرای برنامه های آموزشی گروهی، نصب پلا کارد و توزیع بروشورهای آموزشی و ساخت فیلم کوتاه، جلب همکاری نیروها و پتانسیل های موجود در روستا، خدمات رسانی به توانخواهان در قالب دستورالعمل های موجود و خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه مانند آموزش در خانواده، معرفی برای آموزش خارج از خانواده، تامین وسایل کمک توانبخشی، اشتغال، حمایتهای اجتماعی و ارجاع، طراحی وب سایت انجمن و به روز رسانی اطلاعات مورد نیاز است.

برگزاری همایش خیرین و نیکوکاران در شهرستان آبیک

مدیرکل سازمان بهزیستی در جمع خیرین و نیکوکاران شهرستان آبیک گفت: مهمترین وظیفه سازمان بهزیستی در سال جاری تأمین مسکن مددجویان و معلولان تحت پوشش است.

حسین افشار مقدم افزود: با توجه به اهتمام دولت در خصوص تأمین مسکن برای جامعه هدف، بهزیستی نیازمند کمک همه جانبه خیرین و نیکوکاران است تا خانه دار شدن مددجویان را محقق کند.

وی بیان کرد: تجربه نشان داده است هر جا مردم با شوق و ذوق در کاری مشارکت کرده اند به نتایج مطلوبی رسیده ایم لذا در زمینه حل مشکلات مددجویان نیز به همکاری خیرین نیازمندیم.

در این جلسه ابوالفضل طاهرخانی فرماندار آبیک هم حضور در جمع خیرین گفت: خدمت به افراد نیازمند ارزشمند است و اجر معنوی دارد و حضور خیرین در امور خداپسندانه موجب رضایت الهی می شود.

در پایان این مراسم خیرین با اهدا کمک های نقدی و غیر نقدی خود به یاری نیازمندان شتافتند.

برقراری سامانه الکترونیکی دولت و مردم

کارشناس بازرسی و رسید گی به شکایات و دبیر شورای فرهنگی بهزیستی قزوین گفت: با برقراری سامانه الکترونیکی دولت و مردم، 807 فقره از درخواستهای مددجویان در زمینه های مختلف به بهزیستی شهرستان قزوین ارجاع شد.

سمیعی افزود: این نامه ها در حال بررسی و پاسخگویی است و در صورت تامین اعتبار مساعدت لازم برای تامین خواسته های مددجویان انجام خواهد شد.



کسب رتبه اول بهزیستی استان قزوین

سازمان بهزیستی استان قزوین در سال اول اجرای طرح تأمین مسکن معلولین و مددجویان در پیشرفت فیزیکی ساخت واحدهای مسکونی رتبه اول را در بین سایر استانها کسب کرد.