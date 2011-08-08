به گزارش خبرگزاری مهر، محمود فضیلت استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و معاون گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات این دانشگاه است.

این استادیار دانشگاه تهران که بیش از 20 سال سابقه تدریس ادبیات در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه تهران را دارد، تاکنون بیش از 10 اثر در زمینه‌های مختلف ادبی از جمله تصحیح متون ادب فارسی و عربی، قافیه و عروض، معانی، بیان، بدیع، نقد ادبی و همچنین زمینه‌های ادبی و زیبایی شناسانه قرآن و بیش از 30 مقاله علمی منتشر کرده است.

با این وصف «آواز چشمه‌ها» نخستین دفتر شعر فضیلت است که شامل گزیده شعرهایی در قالب‌های مختلف شعری کلاسیک و معاصر است که او بدون قصد انتشار و به تبع حال و هوای درونی خود، از سال 1355 تا 1383 سروده و حال به اصرار یکی از دوستان خود چاپ کرده است.

این دفتر شعر با وجود غلبه حس و حال عاشقانه در آن، از تنوع موضوعی و قالبی قابل توجهی برخوردار است و در آن هم می‌توان با غزل‌هایی با زبان کلاسیک و نیز معاصر مواجه شد و هم با رباعی‌ها، دوبیتی‌ها، چهارپاره‌ها، سه‌پاره‌ها و در انتها شعرهای آزاد.

تسلط فضیلت به صناعت‌های ادبی و بخصوص اوزان و بحرهای عروضی باعث شده است که سروده‌هایش از وجه و غنای ادبی آکادمیک منحصر به فردی برخوردار باشند؛ شعرهای این دفتر، اضافه بر جوهره شعری به انواع صناعت‌های ادبی نیز آراسته شده‌اند.