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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

دفتر شعر «آواز چشمه‌ها» محمود فضیلت منتشر شد

دفتر شعر «آواز چشمه‌ها» محمود فضیلت منتشر شد

«آواز چشمه‌ها» دفتر شعر محمود فضیلت با تخلص «م آیینه» به تازگی توسط نشر آذینه گل مهر منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود فضیلت استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و معاون گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات این دانشگاه است.

این استادیار دانشگاه تهران که بیش از 20 سال سابقه تدریس ادبیات در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه تهران را دارد، تاکنون بیش از 10 اثر در زمینه‌های مختلف ادبی از جمله تصحیح متون ادب فارسی و عربی، قافیه و عروض، معانی، بیان، بدیع، نقد ادبی و همچنین زمینه‌های ادبی و زیبایی شناسانه قرآن و بیش از 30 مقاله علمی منتشر کرده است.

با این وصف «آواز چشمه‌ها» نخستین دفتر شعر فضیلت است که شامل گزیده شعرهایی در قالب‌های مختلف شعری کلاسیک و معاصر است که او بدون قصد انتشار و به تبع حال و هوای درونی خود، از سال 1355 تا 1383 سروده و حال به اصرار یکی از دوستان خود چاپ کرده است.

این دفتر شعر با وجود غلبه حس و حال عاشقانه در آن، از تنوع موضوعی و قالبی قابل توجهی برخوردار است و در آن هم می‌توان با غزل‌هایی با زبان کلاسیک و نیز معاصر مواجه شد و هم با رباعی‌ها، دوبیتی‌ها، چهارپاره‌ها، سه‌پاره‌ها و در انتها شعرهای آزاد.

تسلط فضیلت به صناعت‌های ادبی و بخصوص اوزان و بحرهای عروضی باعث شده است که سروده‌هایش از وجه و غنای ادبی آکادمیک منحصر به فردی برخوردار باشند؛ شعرهای این دفتر، اضافه بر جوهره شعری به انواع صناعت‌های ادبی نیز آراسته شده‌اند.

کد مطلب 1378366

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