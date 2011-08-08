مراسم روز خبرنگار در شیراز نیمه تمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هر ساله به مناسبت روز خبرنگار مراسمی با حضور تمامی اصحاب رسانه در شیراز برگزار می شد که در این مراسم مسئولان ارشد استان و نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند.

در این جلسه که هر ساله ساعت 18 روز 17 مرداد ماه در شیراز برگزار می شد خبرنگاران مشکلات خود را با مسئولان و نمایندگان مجلس در میان می گذاشتند.

اما امسال در روند برگزاری مراسم تفاوتهایی ایجاد شد به گونه ای که زمان برگزاری آن از عصر به ساعت 9 صبح 17 مرداد تغییر پیدا کرده بود.

با شروع مراسم تنها افرادی که از مسئولان در مراسم روز خبرنگار شرکت کرده بودند سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، سرپرست فرمانداری شیراز، مدیر عامل بنیاد فارس شناسی و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بود.

اولین سخنران برنامه سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بود که ضمن اشاره به رتبه استان در بخش جراید در کشور گفت: نخستین روزنامه ایران توسط میرزا صالح شیرازی منتشر شد و از آن تاریخ تاکنون اهالی بزرگ شیراز در تمامی عرصه های فرهنگی به خصوص بحث اطلاع رسانی و جراید نقش بسیاری را داشته اند.

محمد هادی فخرایی ادامه داد: استان فارس در حال حاضر در بحث روزنامه نگاری دارای رتبه دوم کشور و در خصوص تعداد نشریات رتبه شش کشور را به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: خبرنگاران قشر فعال اجتماع هستند که باید به مباحث و مشکلات آنها در خصوص وضعیتی معیشتی و مسکن آنها نیز رسیدگی شود.

پس از پایان سخنرانی، مجری برنامه دلیل عدم حضور استاندار جدید فارس را در این مراسم تاخیر در پرواز تهران به شیراز اعلام کرد.

در طول برنامه چند تن از اصحاب رسانه نیز طی سخنانی از عدم حضور استاندار فارس و زمان برگزاری مراسم گلایه کرده و در نهایت نیم ساعت بعد از آغاز مراسم، خبرنگاران سالن را ترک کردند.