انگیزه زیادی برای گل زدن به سپاهان دارم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عنایتی که یکشنبه شب به اتفاق عبدالله ویسی در نشست خبری پیش از دیدار صبا و سپاهان در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، با اشاره به اهمیت و حساسیت دیدار امشب صبای قم برابر حریف اصفهانی خود، اظهار داشت: کار سختی در پیش داریم اما تیم کاملا با انگیزه و آماده است و تنها به کسب پیروزی و سه امتیاز فکر می‌کنیم.



وی ادامه داد: تیم ما امسال کاملا جوان است اما این جوانی قطعا موجب موفقیت صبای قم خواهد شد زیرا برای نخستین بار است که در یک تیم لیگ برتری حضور دارم که بیشتر نفرات آن را بازیکنان جوان و جویای نام تشکیل می‌دهند اما همگی برای دست یابی به اهداف بزرگ مصمم هستند.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص انگیزه وی از بازی در مقابل تیم سابق خود یعنی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، تصریح کرد: اینکه من در مقابل تیم سابقم قرار می‌گیریم در فوتبال حرفه‌ای اتفاق جدیدی نیست اما برای این مسابقه انگیزه‌های زیادی دارم.



وی عنوان داشت: یکی از مهمترین اهدافی که در دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال مقابل فولاد مبارکه سپاهان اصفهان دارم، گلزنی به این تیم است تا انشاءالله بتوانیم در پایان مسابقه با کسب پیروزی و سه امتیاز پر اهمیت این دیدار میدان را ترک کنیم.



عنایتی اظهار داشت: تمرینات بسیار خوبی را در روزهای اخیر و به خصوص بعد از پیروزی در هفته نخست لیگ برتر مقابل تراکتور سازی تبریز پشت سر گذاشته‌ایم و به نظر من شرایط صبا برای کسب دومین پیروزی متوالی در لیگ یازدهم کاملا مطلوب است.



وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اینکه چه انگیزه‌ای سبب شد تا این بازیکن به صبای قم بپیوندد، تاکید کرد: این موضوع را نمی‌خواستم اینجا بگویم اما باید از ته دل اعتراف کنم که اینجا همه دوست و برادر یکدیگر هستند و این مهمترین عاملی است که قطعا به موفقیت صبای قم منجر خواهد شد.



مهاجم گلزن تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: در صبای قم احساس می‌کنم که عبدالله ویسی برادر خودم هست زیرا این مربی به قدری با بازیکنان تیم ارتباط نزدیک و صمیمانه دارد که همه اعضای تیم این احساس را نسبت به وی دارند.



وی افزود: ما تیم یکدست و خوبی هستیم و انشاءالله در پایان دیدار امشب مقابل فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با حمایت بسیار خوبی که تماشاگران خوب قمی از تیم خواهند داشت و تمرکزی که در استفاده از موقعیت‌های گلزنی داریم، می‌توانیم به سه امتیاز دست یابیم.



صبای قم از ساعت 22 امشب در نخستین بازی خانگی خود در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف فولاد مبارکه سپاهان اصفهان قهرمان دو فصل اخیر لیگ برتر فوتبال می‌رود، دیداری که سیدمهدی سیدعلی آن را قضاوت می‌کند.

