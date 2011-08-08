حمایت مشاغل خانگی درآمد خانواده ها را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان علیزاده اظهار داشت: جهت خدمت رسانی بهتر به فعالان این عرصه ساماندهی این مشاغل لازم است.

وی افزود: ساماندهی مشاغل خانگی باعث جلوگیری از فعالیت واسطه ها برای ارزان خریدن کالای تولیدی یکی دیگر از مزیت های ساماندهی این مشاغل است.

علیزاده عنوان کرد: نحوه نظارت مناسب بر مشاغل خانگی، و اتخاذ تمهیدات موثر در راستای هماهنگی، توسعه و تقویت آن برای ایجاد فرصت های بیشتر شغلی در شهرستان و همچنین برطر ف کردن مشکلات و موانع موجود در ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و بررسی راهکارهایی جهت برطرف شدن مشکلات لازم است.