"حکایت آن عاشق" در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "حکایت آن عاشق" نوشته اکبر خوردچشم به سردبیری مهدی شرفی و کارگردانی جواد پیشگر تولید شده است و داستان آن درباره آهنگری بغدادی است که دل بسته زنی کوچ نشین می‌شود اما این عشق یک طرفه دردسرهایی برای او در پی دارد.

شهین علیزاده، ماندانا اصلانی، سوسن مقصودلو، نازنین مهیمنی، مونا صفی، مهدی نمینی مقدم، مهدی طهماسبی، محمد آقا محمدی، مهرداد عشقیان، علی زرینی، سلمان خطی، رحمان باقریان، بهرام سروری نژاد، سینا نیکوکار، احمد ایرانی خواه، محمد مجدزاده، فریبا متخصص وعباس شادروان از جمله بازیگران این نمایش رادیویی هستند که از شنبه 22 مرداد ماه در شبکه رادیویی ایران پخش خواهد شد.

عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده: ماهداد توکلی، صدابردار: پیروز صدرایی، افکتور: نرگس موسی‌پور گوینده: اسماعیل بختیاری.

