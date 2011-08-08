به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری که در دفتر مرکزی این تشکل برگزار شد، در خصوص پیشنهادات اخیر معاون پارلمانی دولت برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس گفت: ما از تعامل میان قوا استقبال می‌کنیم اما قاعدتاً ضرورتی ندارد این بحث‌ها رسانه‌ای شود چرا که مجلس بارها تاکید کرده است که ما نباید در مقدمات کارهای قانونی یکدیگر اظهار نظر رسمی داشته باشیم، ما دوستانه می توانیم به یکدیگر تذکر دهیم.

انتقاد از اقدام معاون پارلمانی رئیس جمهور

وی تاکید کرد:‌ اگر مجلس و دولت بخواهند در مقدمات کار یکدیگر وارد شوند این مسئله پایان یافتنی نیست و همواره ادامه خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هر از چندگاهی از طرف دولت و شخص رئیس جمهور نامه‌هایی از این دست به مجلس نوشته می‌شود، گفت: این موضوع هم اکنون به معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز تسری پیدا کرده اما امیدواریم به بقیه بدنه دولت سرایت نکند.

اصولگرایان همفکران خود را در جبهه متحد بیابند

باهنر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی اصولگرایان در جبهه متحد اصولگرایان حضور ندارند، گفت: اگر بخواهیم از نظر ریاضی محاسبه کنیم طیف وسیعی وجود دارند که اگر بخواهیم همه آنها را دعوت کنیم خود آن یک مجلس می‌شود اما با این وجود ما درپی این هستیم تا جبهه متحد اصولگرایان بیشتر اصولگرایان را شامل شود و به بقیه هم توصیه می کنیم خود را در قالب این مجموعه پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه ساز و کار 8+7 جامعیت خوبی دارد، گفت: این ساز و کار از ساز و کار جبهه متحد اصولگرایان در مجلس هشتم گسترده‌تر است و اصولگرایانی که احساس می‌کنند باید با جبهه متحد اصولگرایان در دوره فعلی ارتباط داشته باشند باید همفکران خود را در کمیته 8 نفره پیدا کنند و با آنها تعامل بیشتری برقرار کنند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: جبهه متحد اصولگرایان آمادگی دارد پیشنهادها را شنیده و با همه گروه‌های اصولگرا تعامل کند.

محسن رضایی به دنبال لیست مستقل نیست

وی در خصوص عدم حضور محسن رضایی در این کمیته و شایعاتی مبنی بر حضور مستقل حامیان محسن رضایی در انتخابات مجلس گفت: محسن رضایی با تجربه‌ای که دارد به دنبال جدا شدن و لیست مستقل نیست و خیلی مدبرانه با مسایل برخورد می‌کند، در چند هفته گذشته نیز از رسانه‌ها شنیدیم که ایشان با جامعیت روحانیت مبارز مذاکراتی انجام داده و ساز و کار فعلی را پذیرفته است.

ساز و کار 8+7 به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست



وی تاکید کرد: ساز و کار 8+7 به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست و افراد آن تغییر نمی‌کند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به تشکیل جبهه پایداری در چند هفته گذشته اشاره کرد و گفت: موسسین جبهه پایداری اعلام کردند که قصد ارایه لیست جداگانه ندارند و ما نیز نظرات آنها را قبول می کنیم.

دوره چانه زنی برخی اصولگرایان گذشته است



وی درخصوص برخی اظهار نظرها از سوی اعضای جبهه پایداری مبنی بر اصولگرا نبودن محمدرضا باهنر گفت: یکی از مشکلات در جبهه اصولگرایی این است که برخی گرایش‌های اصولگرایی مطلق انگاری دارند و بعضی از آنها نیز در خصوص موضوع خلوص در اصولگرایان مطلق گرایی دارند.

باهنر با بیان اینکه جبهه پایداری اعلام کرده است که قصد ارایه لیست جداگانه در انتخابات را ندارد اما ممکن است در برخی جاها احساس کنند باید چانه زنی داشته باشند، اظهار داشت: معتقدم دوره چانه زنی گذشته است.



تذکر به دولت برای عدم دخالت در انتخابات طبیعی است



نایب رئیس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهار نگرانی برخی از اصولگرایان نسبت به دخالت دولت در انتخابات گفت: همواره در طول سالهای گذشته گروه‌های درگیر در انتخابات به دولت‌ها توصیه کردند که باید انتخابات سالم و بدون حاشیه برگزار شود و این به معنای یک حرکت سازمان یافته برای ناسالم انجام دادن انتخابات نبوده است بلکه تذکری است تا دولت رای مردم را همانند امانت صیانت کند و لذا معتقدم این مسئله تنها یک تذکر است و مسئله ویژه‌ای نیست.

گروه انحرافی با مراکز ثروت و قدرت رابطه برقرار کرده است

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در خصوص فعالیت‌های انتخاباتی جریان انحرافی گفت: گروه انحرافی مشخصه‌هایی دارد و در بعضی ارتباطات مالی و با بعضی از مراکز ثروت و قدرت ارتباط‌هایی را برقرار کرده است و لذا اگر نامزدی مشکل اینچنینی داشته باشد صلاحیتش رد می‌شود.

وی به حضور اصلاح طلبان نیز اشاره کرد و گفت:‌ در کشورمان هیچ گروه اصلاح طلبی به دلیل اصلاح طلب بودن رد صلاحیت نمی‌شود بلکه افراد باید شرایطی داشته باشند تا توسط شورای نگهبان مورد تایید صلاحیت قرار بگیرند و اگر ابهامی در خصوص عملکرد و رفتار آنها وجود دارد باید برطرف کنند.

نمایندگان جبهه پایداری در نشست شب گذشته جبهه متحد اصولگرایان حضور نداشتند

باهنر در خصوص عدم حضور اعضای جبهه پایداری در جلسه هفته گذشته جبهه متحد اصولگرایان گفت: اعضای این گروه در حال مذاکره برای شرکت در جلسات جبهه متحد اصولگرایان هستند ولی در جلسه روز نیز گذشته نمایندگان این جبهه شرکت نداشتند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به وجود دیدگاههای مختلف در میان اصولگرایان گفت: در مجموعه اصولگرایان نحله های فکری متفاوتی وجود دارد.

وجود دو طیف فکری در میان اصولگرایان

وی افزود: در بخشی از اصولگرایان و به ویژه اعضای جبهه پایداری اعتقاد دارم که هر چه اصولگرایان ناب تر و خالص تر باشند بهتر است و معتقدم تنها بخشی از افراد اصولگرا هستند اما در مقابل طیف دیگر اعتقاد دارد باید به گونه ای اصولگرایی را تعریف کرد که غیر از ضد انقلاب همه به نوعی در دایره اصولگرایی تعریف شوند که معتقدم این افراط و تفریط در درون جریان اصولگرایی مشکل ایجاد می کند

باهنر تاکید کرد: اصلاح طلبان نیز همین مشکل را داشتند و در درون آنها تعریف های مختلفی از اصلاحات وجود داشت، اما ما به دنبال این بودیم تا اصولگرایی دارای چارچوب و تعریف مشخص باشد و لذا در همین زمینه باید و نبایدهایی توسط جامعتین تدوین شد و ما هم نظرات خود را ارائه دادیم.



برخی شاخص های اصولگرایی شان محدود است



دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه بعضی ها شاخص اصولگرایی شان آنقدر ریز و محدود است که خیلی ها به زعم آنها در اصولگرایی نمی گنجند، گفت: اما ما اصولگرایی را به نحوی تعریف می کنیم که هم اکنون در فراکسیون اصولگرایان مجلس 200 عضو وجود دارد و بنابراین این دید بسته طبیعی است که به هیچ وجه باهنر را در طیف اصولگرایی نمی داند

اعضای جبهه پایداری با دید بازتری به مسائل سیاسی وارد شوند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن توصیه به اعضای جبهه پایداری گفت: این افراد باید با دید بازتر و عمیق تری به موضوعات سیاسی وارد شوند و مسائل را واقع گرایانه تحلیل کنند و تصور نکنند که اگر خود را محدود می کنند قوی می شوند.



لزوم تعریف شاخص های اصلاح طلبی



وی در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده و اینکه رقیب اصولگرایان چه گروهی است، گفت: اصلاح طلبان تحت عنوان اصلاح طلبی می توانند در انتخابات حضور داشته باشند، ولی باید شاخصه های اصلاح طلبی را تعریف کنند تا یک فهم واحد در خصوص آن وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در وقایای اخیر و ماجرای جریان انحرافی نیز این گروه خود را از همه اصولگراتر می دانست و بقیه را به هیچ وجه اصولگرا به حساب نمی آورد.



اصلاح طلبان تکلیف خود را با عوامل و سران فتنه 88 مشخص کنند



باهنر تاکید کرد: به اصلاح طلبان توصیه می کنم در ابتدا تعریف درستی از اصلاحات ارائه دهند و سپس تکلیف خود را با سران فتنه و عوامل فتنه 88 مشخص کنند.

وی در خصوص رقبای اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم گفت: اصولگرایان رقبای مختلفی در انتخابات آینده دارند اما معتقدم اصلاح طلبان جریان فتنه و گروه انحرافی و افرادی که ممکن است اصولگرا باشند اما حاضر نباشند در مجموعه ما کار کنند از مهمترین رقبای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات آتی هستند.



85 در صد کار مجلس سیاسی نیست



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ساز و کار جبهه متحد اصولگرایان صرفا در ایام انتخابات است یا در تمام ایام سال دنبال می شود، گفت: برخی در مجلس معتقدند که باید تمام حرکت های مجلس سیاسی باشد اما من فکر می کنم 85 درصد کار مجلس سیاسی نیست و لذا در مواقعی که کار مجلس سیاسی نیست اختلاف موضع فراوانی میان اصولگرایان وجود دارد که به هیچ وجه اشکالی ندارد.

باهنر تاکید کرد: 15 درصد کار مجلس می تواند سیاسی باشد که اوج آن در انتخابات هیئت رئیسه و رای اعتماد به وزرا تجلی پیدا می کند. جبهه متحد اصولگرایان در موارد ویژه ای همانند انتخابات هیئت رئیسه مجلس و رای اعتماد به وزرای دولت کارکرد داشت.

وی همچنین تاکید کرد: اعتقاد دارم بخشی از گرایش های درون مجلس بعد از انتخابات شکل می گیرد.

باهنر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند ساز و کار جبهه متحد اصولگرایان موجب اختلاف شده است، گفت: هنگامی که تلاش ها برای وحدت آغاز می شود حرف های حاشیه ای و اختلاف نظر شروع می شود اما اقدامات فعلی در راستای وحدت بیشتر در میان اصولگرایان است.



وحدت سیاه و سفید نیست



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وحدت به هیچ وجه سیاه و سفید نیست، گفت: امیدواریم بتوانیم در میان 80 درصد اصولگرایان وحدت به وجود بیاوریم.

وی با تاکید بر اینکه کارهای مهم مملکت تعطیل شدنی نیست، گفت: برخی ادعا دارند همه کارهای دولت انتخاباتی است اما معتقدم مجلس و دولت در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

باهنر افزود: مقوله ورود به انتخابات همواره در سال آخر مجلس آغاز می شود و طبیعتا احزاب نیز فعالیت خود را در این سال آغاز می کنند

تلاش می کنیم هیچ گروهی از دایره وحدت اصولگرایان بیرون نماند

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جبهه متحد اصولگرایان برنامه ای برای راضی نگه داشتن افرادی که در کمیته وحدت حضور ندارند، دارد، گفت: تمام تلاش ما این است که وحدت به صورت حداکثری در میان اصولگرایان برقرار شود و هیچ گروهی بیرون نماند.

جبهه متحد اصولگرایان آمادگی دارد با همه احزاب و گروه های شناسنامه دار مذاکره کند

باهنر به انشعاب اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: امیدواریم به هیچ وجه مردم احساس نکنند که اصولگرایان با دو لیست در انتخابات حضور پیدا می کنند و در دوره گذشته نیز ائتلاف فراگیر اصولگرایان با لیست جداگانه در انتخابات شرکت کرد، اما همگان اذعان کردند که این لیست با شکست قاطع روبرو شد، جبهه متحد اصولگرایان آمادگی دارد با همه احزاب و گروه های شناسنامه دار مذاکره کند.

امکان واگذاری برگزاری انتخابات به مرجعی غیر دولتی

باهنر در خصوص اظهارنظرعلی مطهری مبنی بر اینکه انتخابات مجلس را می‌توان طبق قانون اساسی نهادی غیر از دولت برگزار کند، گفت: در قانون اساسی برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور گذاشته نشده است طبق اصل 95 قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و مجری برگزاری آن به صراحت وزارت کشور یا دولت نیست. اینکه برگزاری انتخابات توسط دولت، فرمانداری و وزارت کشور انجام می‌شود در قوانین عادی آمده است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که این قانون قابل تجدیدنظر است.

وی افزود: مسائلی از این قبیل که دولت بهتر است مجری انتخابات نباشد و یا مجلس به عنوان ذینفع از نتیجه انتخابات تاثیرگذار در تصویب قانون انتخابات نباشد نیز مطرح است که همه موارد به نظر مجلس و قانون اساسی برمی‌گردد.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده است که قوانین انتخابات را تصویب نماید، گفت: معتقدم اگر تصویب قانون انتخابات توسط نمایندگان انجام نشود اولی‌تر است و انتخابات سالم‌تری خواهیم داشت.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: بر این اساس می‌توان گفت که صحبت آقای مطهری مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی لزوما دولت برگزار کننده انتخابات نیست از لحاظ تئوری درست است، اما در مقابل باید به این پرسش نیز پاسخ داده شود که جایگزین دولت به عنوان برگزار کننده انتخابات چه نهادی می‌تواند باشد. در این رابطه انجام کار مطالعاتی و بررسی معایب و محاسن آن امری مهم به شمار می‌آید که مطمئنا در این دوره انتخابات مجلس نهم شدنی نیست.



وی تاکید کرد : ما از این طرح برای برگزاری انتخابات به عنوان پروژه جدیدی استقبال می‌کنیم و شاید بهتر باشد این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که سناریوهای جایگزین برای مجری و برگزار کننده انتخابات به جای وزارت کشور چه نهادهایی می‌تواند باشد.

سرنوشت شکایت ها از رئیس جمهور در کمیسیون اصل 90



نایب رئیس مجلس در مورد تکلیف قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره چند مورد شکایت نمایندگان از رییس‌جمهور در صحن علنی نیز گفت : اگر 10 نماینده اشکالی در اجرای قانون از سوی دولت مشاهده کنند می‌توانند این موارد را طبق ماده 233 آیین‌نامه داخلی به هیات رییسه ارائه دهند و هیات رییسه نیز بر اساس تشخیص به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع نماید و بعد از آن فرآیند بررسی این شکایات در کمیسیون‌ تخصصی و ارائه گزارش آن به صحن علنی طی می‌شود. سرانجام نیز در صورت پیشنهاد کمیسیون تخصصی و رای مثبت مجلس آن شکایت به مراجع قضایی برای پیگیری ارائه خواهد شد.



باهنر ادامه داد: این قاعده در مورد کمیسیون اصل 90 صدق نمی‌کند چرا که نمایندگان می‌توانند گزارش‌های خود را در مورد تخلفات و عملکرد مجریان از اجرای قانون به صورت جداگانه به کمیسیون اصل 90 بدهند تا این کمیسیون بررسی‌های لازم را انجام دهد.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد شکایت نمایندگان از رییس‌جمهور اتفاقی که رخ داد این بود که آنها خواسته بودند این شکایت به کمیسیون اصل 90 به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شود که این روند درست نیست چرا که این کمیسیون، کمیسیون تخصصی به شمار نمی‌رود.



وی افزود: البته در اینگونه موارد بهتر است با توجه به تشکیل هیات تنظیم قوا از سوی مقام معظم رهبری به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی اینگونه مسائل قبل از کشیده شدن به رسانه‌ها و شکایت در این هیات مطرح و حل گردد. با این وجود در مورد اعتراض نمایندگان به رسیدگی نشدن به شکایت آن‌ها از رییس‌جمهور باید هیات رییسه هر چه سریعتر تکلیف این موضوع را روشن کند و حتی اگر لازم باشد گزارش آن در صحن علنی قرائت گردد مسلما در صورت رای مثبت نمایندگان به این گزارش برای پیگیری به مراجع قضایی ارائه و آنها مکلف به رسیدگی به آن هستند.

از ابتدا موافق حضور احمدی نژاد در فرآیند انتخابات نبودیم



دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند بعد از تبدیل کمیته 3 نفره به کمیته 7 نفره رئیس جمهور از این فرایند حذف شده و وی سکوت انتخاباتی در پیش گرفته اظهار داشت: در رابطه با حضور احمدی نژاد در انتخابات ما از ابتدا هم موافق این حضور نبودیم و البته ایشان هم به صورت رسمی علاقه ای برای ورود به انتخابات نداشتند در جلسه 30 نفره اصولگرایان هم احمدی نژاد تاکید کرد که من فرصت رسیدگی به امور انتخاباتی را ندارم.

وی افزود: بعد از افشای ماهیت جریان انحرافی و خانه نشینی چند روزه رئیس جمهور، اعضای کمیته 3 نفره به جامعتین اعلام کردند که ما دیگر ماموریتی نداریم و انتخابات باید به گروه دیگری واگذار شود اما جامعه روحانیت مبارز به این 3 نفر اعلام کرد که شما از طرف ما مامور باشید و لذا گروه 7 نفره تشکیل شد.



استقبال باهنر از سکوت انتخاباتی احمدی نژاد



باهنر با تاکید بر اینکه احمدی نژاد هیچ گاه اشتیاقی برای ورود به انتخابات نداشته است، گفت: به هیچ وجه مصلحت نیست که دولت که مجری انتخابات است به عنوان حزب در انتخابات شرکت کند و لذا ما از سکوت احمدی نژاد استقبال می کنیم

جبهه پایداری از افراطی گری اجتناب کند

وی همچنین در توصیه ای به اعضای جبهه پایداری گفت: جبهه پایداری از نیروهایی هستند که اصولگراییشان قطعی است و طرفدارانی نیز در کشور دارند اما باید از افراطی گری در اصولگرایی اجتناب کرد.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفت: اصلاح طلبان طیف وسیعی را شامل می شوند عده ای که خارج نشین هستند انتخابات را از همان ابتدا تحریم کردند اما اصلاح طلبانی که در داخل کشور فعالیت می کنند از همان ابتدا اعلام کردند که ما در انتخابات شرکت می کنیم و عده ای از آنها نیز قصد دارند با مهره سفید به صحنه انتخابات حضور پیدا کنند.



حضور اصلاح طلبان درون نظام مایه گرم تر شدن انتخابات می شود



باهنر تاکید کرد: اصلاح طلبانی که قانون اساسی را قبول دارند حتما توصیه می کنیم که در انتخابات شرکت کنند چرا که حضور آنان مایه گرم تر شدن انتخابات است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مشارکت حداکثری بر پیروزی اصولگرایان اولویت دارد یا نه گفت: مشارکت حداکثری از دغدغه های اصلی ماست و معتقدیم که حضور حداکثری مردم بر پیروزی اصولگرایان اولویت دارد.



شرط گذاری خاتمی مانند شوخی است



وی در ادامه در خصوص شرط گذاری اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات گفت: شرط گذاری خاتمی برای حضور در انتخابات یک شوخی است و به این افراد توصیه می کنیم که ابتدا موضع خود را با قانون اساسی مشخص کنند.



ساده انگاری در تحلیل برخی اصولگرایان



باهنر همچنین در خصوص تحلیل برخی اصولگرایان مبنی بر نداشتن رقیب در انتخابات گفت: معتقدیم اصولگرایان در انتخابات آینده رقیب جدی دارند و این یک ساده انگاری است که اصولگرایان خیال کنند که رقیب ندارند. اما تلاش می کنیم در شهرهای بزرگ اصولگرایان با اکثریت قاطع به پیروزی برسند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر حضور آیت الله یزدی به عنوان عضو شورای نگهبان در جبهه متحد اصولگرایان گفت: جامعتین از سال گذشته تلاشی را برای وحدت اصولگرایان آغاز کرد آیت الله یزدی نیز به عنوان رئیس جامعه مدرسین اعلام کرده است که به هیچ وجه در موضوع مصداق برای تعیین کاندیداها وارد نمی شود و تلاش آنها تنها در جهت وحدت اصولگرایان است

آیت الله یزدی و آیت الله مهدوی کنی عضو جبهه متحد اصولگرایان نیستند.

باهنر تصریح کرد: آیت الله یزدی و آیت الله مهدوی کنی عضو جبهه متحد اصولگرایان نیستند و تنها به عنوان دبیران جامعتین بر عملکرد این جبهه نظارت دارند.

