جایگاه فرهنگ و هنر در سبد خانوارها کمتر دیده می شود ‏

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی در بازدید از حوزه هنری چهار محال و بختیاری با اشاره به سخن شهید بهشتی که هنر اوج تجلی زیبایی است، اظهار داشت: با وجود اهمیت زیاد عرصه فرهنگ و هنر در جامعه اما هنوز این عرصه در جامعه ما بالقوه مانده است.

‏وی عنوان کرد: ظرفیتهای فرهنگی جامعه در تاریخ ما آن چنان غنی است که می تواند با برنامه ریزی روشمند و صحیح راهگشای مسائل و معضلات فرهنگی و اجتماعی حال حاضر شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهار محال و بختیاری افزود: برای معرفی بهتر هنر باید نمونه آفرینی درست داشته باشیم تا بتوانیم ذائقه مردم را با هنر آشناتر سازیم.

یزدان جلالی برنامه ریزی صحیح و روشمند درعرصه فرهنگ و هنر را مقدمه ساز موفقیت در جامعه در سالهای آینده دانست.‏