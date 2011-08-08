به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپلوی زیر 20 سال ایران قرار است برای آمادگی بیشتر با چند تیم اروپایی‌ بازی‌های دوستانه ای را در مجارستان برگزار کند.

پائولو مالارا، سرمربی ایتالیایی تیم ملی واترپلو، با این اعتقاد که تمرین و برگزاری اردوها و مسابقات خارجی برای تیم موثر خواهد بود نفرات برتر خود را برای شرکت در مسابقات یونان انتخاب کرده است.



تیم ملی 5 ماه پس از رقابت های جهانی یونان، عازم کانادا خواهد شد. در این رقابت ها که بهمن ماه سال 1390 برگزار می شود 3 تیم مجوز حضور در المپیک را کسب خواهند کرد.



در المپیک 3 تیم نخست مسابقات قهرمانی جهان، 3 تیم نخست مسابقات قهرمانی اروپا، تیم انگلستان به عنوان میزبان و قهرمان لیگ اروپا حضور خواهند داشت و 3 تیم بعدی از رقابت هایی که در کانادا برگزار خواهد شد انتخاب می شوند.