  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

تیم واترپلوی زیر 20 سال سه شنبه راهی مجارستان می‌شود

تیم واترپلوی زیر 20 سال سه شنبه راهی مجارستان می‌شود

تیم واترپلوی زیر 20 سال صبح روز سه شنبه برای برپایی اردوی آماده سازی عازم مجارستان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپلوی زیر 20 سال ایران قرار است برای آمادگی بیشتر با چند تیم اروپایی‌ بازی‌های دوستانه ای را در مجارستان برگزار کند.

پائولو مالارا، سرمربی ایتالیایی تیم ملی واترپلو، با این اعتقاد که تمرین و برگزاری اردوها و مسابقات خارجی برای تیم موثر خواهد بود نفرات برتر خود را برای شرکت در مسابقات یونان انتخاب کرده است.

تیم ملی 5 ماه پس از رقابت های جهانی یونان، عازم کانادا خواهد شد. در این رقابت ها که بهمن ماه سال 1390 برگزار می شود 3 تیم مجوز حضور در المپیک را کسب خواهند کرد.
 
در المپیک 3 تیم نخست مسابقات قهرمانی جهان، 3 تیم نخست مسابقات قهرمانی اروپا، تیم انگلستان به عنوان میزبان و قهرمان لیگ اروپا حضور خواهند داشت و 3 تیم بعدی از رقابت هایی که در کانادا برگزار خواهد شد انتخاب می شوند.

کد مطلب 1378376

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها