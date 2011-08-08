کردکوی جزو 40 شهر اجرای فریضه امر به معروف انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شاعری پیش از ظهر دوشنبه در اولین کارگاه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر ویژه بانوان، ماه مبارک رمضان را ماه خود سازی و دوری از هرگونه خطا و مغفرت به درگاه خداوند دانست.

وی افزود: این ماه صیام می تواند انسان را نسبت به گذشته متحول ساخته تا از غفلت های گذشته به پیشگاه ابدیت سر تعظیم فرود آورد و مورد بخشش قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان کردکوی، طرح امر به معروف و نهی از منکر را همانند خواندن نماز از واجبات دینی بر شمرد و افزود: هر برادر و خواهر دینی همانگونه در اسلام آمده است باید نسبت به همدیگر امر و نهی کرده ولی باید به صورت ادب و احترام این طرح اجرا شود.

رئیس اجرایی طرح امر به معروف و نهی از منکرشهرستان کردکوی، بیان و کلام با احترام و ادب را یکی از مهمترین هنر عامران دانست.

وی در پایان تاکید کرد: عامرین در اجرای این فریضه، حفظ شخصیت با شخصیت دادن، توجه دادن به کرامت و شیوه تدریج را رعایت کنند.