  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

حجت الاسلام شاعری:

کردکوی جزو 40 شهر اجرای فریضه امر به معروف انتخاب شد

کردکوی جزو 40 شهر اجرای فریضه امر به معروف انتخاب شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: رئیس اجرایی طرح امر به معروف و نهی از منکر کردکوی گفت: این شهرستان به عنوان اولین شهر استان و جزو یکی از 40 شهر کشور در اجرای فرضیه امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شاعری پیش از ظهر دوشنبه در اولین کارگاه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر ویژه بانوان، ماه مبارک رمضان را ماه خود سازی و دوری از هرگونه خطا و مغفرت به درگاه خداوند دانست.

 وی افزود: این ماه صیام می تواند  انسان را نسبت به گذشته متحول ساخته تا از غفلت های گذشته به پیشگاه ابدیت سر تعظیم فرود آورد و مورد بخشش قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان کردکوی، طرح امر به معروف و نهی از منکر را همانند خواندن نماز از واجبات دینی بر شمرد و افزود: هر برادر و خواهر دینی  همانگونه در اسلام آمده است باید نسبت به همدیگر امر و نهی کرده ولی باید به صورت ادب و احترام این طرح اجرا شود.
 
رئیس اجرایی طرح امر به معروف و نهی از منکرشهرستان کردکوی، بیان و کلام با احترام و ادب را یکی از مهمترین هنر عامران دانست.
 
وی در پایان تاکید کرد: عامرین در اجرای این فریضه، حفظ شخصیت با شخصیت دادن، توجه دادن به کرامت و شیوه تدریج را رعایت کنند.
کد مطلب 1378377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها