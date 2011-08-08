رفتار قبیله ای در میدان سیاست و اقتصاد از نقاط ضعف کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر یکشنبه در دیدار رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، رییس مجلس خبرگان ،اعضای هیأت وزیران، نمایندگان مجلس، مسئولان دستگاهها و سازمانهای مختلف، ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استانها و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در سخنان بسیار مهمی با اشاره به شرایط بی سابقه منطقه و جهان، تحلیل جامعی از شرایط کشور ارائه و تأکید کردند: ارزیابی واقع بینانه از جایگاه نظام اسلامی بعد از گذشت 32 سال نشان می دهد، کشور اکنون به دستاوردها و پیشرفتهای بزرگ و غیرقابل تصوری رسیده که امیدبخش و زمینه ساز برای ادامه حرکت شتابان به سمت قله ها هستند و در کنار آنها نیز اولویتها و فهرستی از کارهای انجام نگرفته وجود دارند که باید با همدلی، وحدت، کار و تلاش شبانه روزی، ایستادگی بر اصول و ارزشها و با استفاده از اعتماد کم نظیر مردم به نظام و اعتماد به نفس ملی بالا در میان جوانان، از فرصت های موجود حداکثر استفاده را کرد و ایران اسلامی را به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان رساند.

رهبر انقلاب اسلامی، نگاه واقع بینانه در هرگونه ارزیابی شرایط کشور را مهم دانستند و افزودند: برای رسیدن به یک نگاه صحیح و واقعی از وضعیت کشور باید شرایط فعلی منطقه و جهان را نیز در نظر گرفت زیرا بیداری اسلامی کنونی در منطقه و بحران اقتصادی عجیبی که گریبانگیر غرب شده و همچنین رشد جریانهای افراطی در غرب، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی سابقه است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: وجود چنین شرایط بی سابقه ای در منطقه و دنیا، فرصتهای بزرگی را پیش روی نظام اسلامی قرار داده است که اگر ارزیابی واقع بینانه ای از شرایط کشور وجود نداشته باشد، ممکن است این فرصت ها از دست بروند و یا حتی تبدیل به تهدید شوند.

ایشان ارزیابی صحیح از شرایط کشور را مستلزم نگاه واقع بینانه و پرهیز از یکسونگری دانستند و افزودند: در بررسی شرایط کشور، باید هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف را دید و از نگاه منفی و یا نگاه مثبت مطلق پرهیز کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با اظهار گله مندی از نگاه منفی مطلق در میان برخی مسئولان و نخبگان سیاسی، نتیجه اجتماعی چنین نگرشی را ناامیدی دانستند و خاطرنشان کردند: متأسفانه برخی مطبوعات نیز به دلیل بعضی اغراض فقط تیتر منفی می زنند که این روش، کار غلطی است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: نگاه مثبت صرف نیز نادرست و موجب رضایت کاذب است.

ایشان نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مسئولان را به مطالعه دقیق و بررسی کارشناسی فهرست نقاط قوت و ضعف فراخواندند و افزودند: نقاط مثبت، ظرفیتهای کشور است و نقاط منفی، نشان دهنده اولویتها است که با در نظر گرفتن هر دو فهرست، می توان مسیر صحیح حرکت به سوی پیشرفت و تعالی را شناخت.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به برخی نقاط قوت کشور در شرایط کنونی اشاره و تأکید کردند: این نقاط روشن و مثبت محصول یک حرکت مستمر و بهم پیوسته نظام جمهوری اسلامی ایران در طول 32 سال گذشته است که البته فراز و نشیب هایی هم داشته است.

حضرت آیت الله خامنه ای، توانایی غلبه بر تهدیدها را نقطه قوت درجه اول نظام خواندند و افزودند: نظام اسلامی، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون با تهدیدهای مختلف و پیچیده سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی قدرتهای جهانی مواجه بوده اما توانسته است با تکیه بر مردم و تواناییهای خود بر همه آنها غلبه کند.

اعتماد میان مردم و نظام، دومین نقطه قوت کشور بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره و تأکید کردند: اعتمادی که اکنون مردم ایران به نظام اسلامی دارند در کمتر نظامی در دنیا وجود دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای، حضور بیش از هشتاد درصدی مردم در انتخابات دو سال قبل، و حضور گسترده و پرشور مردم در دو راهپیمایی سالانه روز قدس و 22 بهمن را نمونه های عینی اعتماد مردم به نظام دانستند و خاطرنشان کردند: امسال نیز با وجود هوای گرم، دنیا عظمت مردم ایران را در ماه رمضان و در روز قدس خواهد دید.

ایشان افزودند: برخی موارد خاص نیز همچون حرکت عجیب مردم در نهم دی سال 88، نمونه دیگری از احساس دلبستگی عمیق مردم به نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی با اظهار تأسف از برخی سخنان و مطالب به ظاهر مصلحت جویانه که مدعی از دست رفتن اعتماد مردم به نظام هستند، خاطرنشان کردند: مردم نظام اسلامی را دوست دارند و از آن دفاع می کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای، پیشرفت در شرایط تحریم را یکی دیگر از نقاط قوت کشور دانستند و افزودند: در سخت ترین تحریم ها و در شرایطی که دشمن از تحریم های فلج کننده سخن می گوید، کشور در عرصه های مختلف از جمله علم و فناوری پیشرفت های شگرفی کرده است که دستاوردهای هسته ای، فناوری زیستی، فناوری نانو، فناوری انرژیهای نو، صنایع هوا – فضا، ساخت ابررایانه ها، سلولهای بنیادی، شبیه سازیها، رادیو داروها، و نانو داروهای ضدسرطان، نمونه هایی از پیشرفت در فناوریهایی است که در بعضی از موارد آن فقط چند کشور معدود صاحب آنها هستند.

ایشان به پیشرفت در ایجاد زیرساخت ها و کارهای عمرانی نیز اشاره کردند و افزودند: پیشرفت در اعتماد به نفس ملی یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ کشور است، به گونه ای که اعتماد به نفس کنونی جوانان از اعتماد به نفس جوانان نسل اول و دوم انقلاب به مراتب بیشتر است.

ارتقای جایگاه و اعتبار بین المللی ایران، یکی دیگر از نقاط مثبتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و افزودند: نظام جمهوری اسلامی ایران امروز کشوری محترم، اثرگذار، و متنفذ و دارای عزت بین المللی است

حضرت آیت الله خامنه ای این عزت بین المللی را ناشی از پافشاری مردم و مسئولان براصول و ارزشها و شعارهای اصلی انقلاب دانستند و تأکید کردند: عزت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری است.

ایشان افزودند: در مقابل، نفرت از امریکا در منطقه و جهان، در حال افزایش است و امریکا اکنون بی اعتبارترین و منفورترین کشور در منطقه و دنیای اسلام است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته مردم اروپا هم اگر از علت واقعی مشکلات خود که تسلط امریکا و رژیم صهیونیستی بر سیاستهای دولتهای آنها است، آگاه شوند، قطعاً روند کاهش محبوبیت امریکا در اروپا هم بیشتر خواهد شد و این اتفاق، در آینده نه چندان دور، خواهد افتاد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش برخی افراد برای خدشه دار نشان دادن اعتبار بین المللی نظام جمهوری اسلامی افزودند: برخی می خواهند بگویند چون نظام اسلامی بر مبانی خود ایستادگی کرده، اعتبار بین المللی ایران تنزل یافته است، در حالیکه در برخی دورانها که متأسفانه مسئولان در مقابل غرب کوتاه می آمدند، برخوردهای آنها تندتر و توهین آمیزتر بود.

ایشان خاطرنشان کردند: در دوره ای مسئولان کشور حتی مناقب مسئولان امریکایی را ذکر کردند اما رئیس جمهور سبک سر امریکا بلافاصله جمهوری اسلامی ایران را محور شرارت نامید.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: در دوره ای دیگر، رابطه با یک دولت اروپایی به ظاهر خوب بود و آن دولت از ایران تجلیل می کرد اما همان دولت اروپایی، در جریان داستان رستوران میکونوس، تشکیل دادگاه داد و کشورهای اروپایی سفرای خود را از تهران فراخواندند و به خیال خود خواستند سیلی سختی بزنند اما از همین حسینیه پاسخ خود را با سیلی سخت تری دریافت کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: هرگاه نظام اسلامی در مقابل امریکا و اروپا کوتاه آمده است، آنها گستاخ تر شده اند و هر زمان که نظام بر شعارها و مبانی انقلاب پافشاری کرده، عزت جمهوری اسلامی بیشتر شده است.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه، ناامیدی دشمنان از منفعل کردن انقلاب اسلامی، ثبات کشور، الهام بخشی، الگوسازی، ضعیف شدن دشمنان، و تجربه متراکم قانونگذاری و اجرایی در کشور را از دیگر نقاط قوت نظام اسلامی برشمردند.

حضرت آیت الله خامنه ای بعد از تبیین نقاط قوت، به بیان نقاط ضعف کشور پرداختند و تأکید کردند: اگر نقاط منفی دیده نشوند یقیناً ضربه خواهیم خورد.

ایشان افزودند: در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضعف ها، غفلت ها و کوتاهی هایی وجود داشته که در بیشتر موارد ناشی از عمل نکردن به وظیفه بوده است.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری شکست مسلمانان در جنگ احد و علل و عوامل آن، افزودند: سرگرم شدن به منازعات و مشاجرات سیاسی، روی آوردن به رفاه طلبی و زندگی اشرافی، غفلت از روحیه جهادی و ایثار، غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن، غفلت از در کمین بودن دشمن، غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانه ای کشور، و کم توجهی نسبت به حفظ بیت المال از جمله نقاط ضعف هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای رفتار قبیله ای در میدان سیاست و اقتصاد را یکی دیگر از نقاط ضعف برشمردند و خاطرنشان کردند: در رفتار قبیله ای، تأیید یا تخطئه اقدامات افراد، براساس ماهیت عمل آنها انجام نمی شود بلکه انتقاد و یا تعریف از افراد به نحوه وابستگی آنها به قبیله مورد نظر مرتبط است.

ایشان افزودند: اگرچه در عرصه اقتصادی اقدامات زیادی انجام شده اما هنوز مسئله اشتغال، تورم و فرهنگ کار حل نشده است.

رهبر انقلاب اسلامی فرهنگ عمومی مردم را یکی دیگر از زمینه هایی دانستند که باید به آن توجه جدی تر شود.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: باید فضائلی همچون صبر، شکر، ذکر، احسان، مروت نسبت به دیگران، میل به خدمت و پرهیز از آزار و اذیت همنوعان، روزبروز در جامعه گسترش یابد.

ایشان مطرح نشدن صحیح مبانی اعتقادی اسلام و انقلاب را یکی دیگر از نقاط ضعف برشمردند و در جمع بندی این بحث تأکید کردند: نقاط قوت، امیدها را افزایش می دهند و نقاط ضعف، نشان دهنده اولویتها هستند بنابراین، در هر ارزیابی از شرایط کشور باید نقاط مثبت و منفی با یکدیگر دیده شوند.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به وضعیت منطقه نیز اشاره و تأکید کردند: شرایطی که اکنون در منطقه حاکم است، کاملاً برخلاف تصور و محاسبات امریکا و صهیونیزم بین الملل پیش می رود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: قدرتهای بین المللی قصد داشتند با تحریم اقتصادی، ایران را فلج کنند اما اکنون خداوند به گونه ای مقدر کرده است که بحران اقتصادی گریبان خودشان را به شدت گرفته است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: آنها فتنه سال 88 را برای زمین زدن نظام جمهوری اسلامی، تقویت و یا تدارک کردند اما شرایط به گونه ای رقم خورد که اکنون نظامها و دولتهای وابسته به امریکا در منطقه، یک به یک در حال زمین خوردن و یا متزلزل شدن هستند.

ایشان افزودند: امریکا و برخی قدرتهای غربی برای محاصره ایران، به افغانستان و عراق حمله نظامی کردند اما اکنون در باتلاق این دو کشور گرفتار شده و خود در محاصره قرار گرفته اند.

حضرت آیت الله خامنه ای، بیداری اسلامی در منطقه را نیز حادثه ای فوق العاده مهم دانستند و تأکید کردند: ابعاد آنچه که اکنون در مصر، تونس و یمن، در جریان است، قابل محاسبه نیست و ابعاد عظیم آن در آینده مشخص خواهد شد.

ایشان افزودند: قرار دادن نامبارکِ مصر در قفس و دادگاهی کردن او، یک حادثه پر معنا، عجیب و عمیق است که باید تنگ شدن عرصه بر رژیم صهیونیستی را نیز به آن اضافه کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش آمریکا و برخی قدرتها برای کنترل اوضاع کشورهای منطقه، خاطر نشان کردند: این تلاشها تاکنون به نتیجه نرسیده و به لطف خداوند به نتیجه هم نخواهد رسید.

حضرت آیت الله خامنه ای با اظهار نگرانی از اوضاع لیبی تأکید کردند: سیاست غرب در لیبی بسیار رذیلانه و موذیانه است زیرا آنها تلاش دارند با سوء استفاده از قیام مردم، علاوه بر تسلط بر منابع نفت این کشور، حضور خود را در لیبی تثبیت کنند و بر منطقه شمال آفریقا بویژه مصر و تونس اِشراف داشته باشند.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ماه مبارک رمضان و روزه داری را هدیه ای الهی و زمینه ای برای رسیدن به تقوا دانستند و با اشاره به فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق حضرت امام سجاد علیه السلام افزودند: گسترش عدالت در ابعاد مختلف، فروخوردن خشم و حرکت در مسیر منطق و استدلال، پرهیز از دامن زدن به اختلافات، تلاش برای جذب افراد بجای دفع آنها، و بیان نقاط مثبت عملکرد افراد و اجتناب از اعلام عمومی نقاط منفی افراد، از جمله لوازم تقوا است.

در ابتدای این دیدار احمدی نژاد رئیس جمهور گزارش مبسوطی از فعالیتهای شش ساله دولت در بخشهای عدالت گستری، ترویج مهرورزی و خدمتگزاری، و پیشرفت و آبادانی کشور بیان کرد.

رئیس جمهور با تشکر از اقدامات دولتهای گذشته، به همراهی نمایندگان مجلس و قوه قضاییه با دولت اشاره کرد و گفت: دولت در سخت ترین شرایط با حمایت مردم و رهبر معظم انقلاب به دستاوردهای مهمی در بخشهای مختلف رسید به گونه ای که در شش سال اخیر جهش چند برابری در فعالیتهای عمرانی کشور بوجود آمده است.

احمدی نژاد با اشاره به 91 سفر استانی هیأت دولت و اتخاذ بیش از بیست هزار تصمیم استانی گفت: 98 درصد از مصوبات اولین دور از سفر استانی، 77 درصد از تصمیمات سفر استانی دور دوم و 49 درصد از مصوبات سفر استانی مرحله سوم اجرایی شده است.

رئیس جمهور توجه ویژه به مناطق محروم را از جمله سیاستهای دولت برشمرد و با اشاره به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: مجموع واگذاریها از سال 70 تا 83 مجموعاً 2800 میلیارد تومان بود که از سال 84 تاکنون به 82 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس جمهور گفت: در بخش سرمایه گذاری خارجی هم با وجود رشد منفی سرمایه گذاری در جهان، ایران در دو سال اخیر رشد 124 درصدی داشته و در زمینه رشد سرمایه گذاری نیز در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.

احمدی نژاد به اعطای سهام عدالت به 39 میلیون نفر، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نیز افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران، اشاره کرد و گفت: به استناد آمار، فاصله طبقاتی براساس شاخص ضریب جینی کاهش یافته است.

رئیس جمهور، ترویج مهرورزی و همبستگی ملی و توسعه فرهنگ خدمتگزاری را از دیگر اهداف دولت برشمرد و با اشاره به سرعت حرکت علمی در کشور افزود : در سالهای اخیر آمار دانشجویان دو برابر شده، تحصیلات تکمیلی توسعه یافته و مقالات علمی نیز از 12 هزار مقاله به بیش از 32 هزار مقاله افزایش یافته است.

احمدی نژاد به خدمات دولت در بخش بهداشت و درمان، صنعت، معدن و تجارت، و مخابرات نیز اشاره کرد و درخصوص بخش نفت و گاز گفت: خودکفایی در تولید بنزین، گازرسانی به شهرها و نقاط محروم، توسعه فازهای پارس جنوبی با اتکا به سرمایه و دانش بومی و کاهش مصرف بنزین از جمله دستاوردهای این بخش است.

وی تأسیس صندوق توسعه ملی را یکی از اقدامات مناسب برشمرد و گفت: این صندوق اکنون 20 میلیارد دلار سرمایه دارد که تا پایان سال به 30 میلیارد دلار خواهد رسید.

رئیس جمهور به افزایش اعتبارات حوزه فرهنگی هم اشاره کرد و گفت: برنامه های فرهنگی دولت مسجد محور است و بودجه حوزه دین از 96 میلیارد تومان در سال 83 به بیش از دو هزار میلیارد تومان در سال 90 افزایش یافته است.

رئیس جمهور در پایان تأکید کرد: مسیر آینده کشور، رسیدن به سند چشم انداز 1404 و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه ای و جایگاه شایسته بین المللی است که روند شتابان کنونی زمینه ساز رسیدن به این جایگاه والا است.

در پایان این دیدار نماز مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را به همراه ایشان افطار کردند.