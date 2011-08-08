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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

سالارکیا به مهر خبر داد:

برگزاری جشن تکلیف روزه اولیها در جشن رمضان استان البرز

برگزاری جشن تکلیف روزه اولیها در جشن رمضان استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان البرز از برگزاری جشن تکلیف روزه اولی ها در جشن رمضان این استان با همکاری این نهاد خبر داد.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشن تکلیف روزه اولی ها با حضور حدود 100 تن از ایتام تحت حمایت که برای اولین سال روزه  گرفته اند، در قالب جشن رمضان اجرا شد.

وی ادامه داد: این جشن با حضور جمعی از مسئولان، حامیان طرح اکرام ایتام و عموم مردم در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد و شامل بخشهای مختلف بود.

این مسئول عنوان کرد: در این مراسم، گروهای هنری متشکل از هنرمندان صدا و سیما به اجرای برنامه پرداختند و در پایان هدایایی به رسم یاد بود به همه ایتام حاضردر برنامه تقدیم شد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: برگزاری برنامه های معنوی با هدف تقویت و حفظ روحیات مذهبی در بین خانواده های تحت حمایت صورت می گیرد.

وی یادآور شد: هم اکنون بیش از سه هزار یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان البرز هستند که حدود 13 هزار حامی در قالب کفالت از ایتام، بخشی از هزینه های آنان را عهده دار هستند.

کد مطلب 1378386

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