"سهیل جهان بیگلری" دبیر جشنواره فیلم رویش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری طی حکمی سهیل جهان بیگلری را به سمت دبیر هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش منصوب کرد.



در این حکم آمده است، امید دارم با پیگیری مجدانه جناب عالی و هکاران مراکز استانی ارتباط مستقیم با فیلم سازان و شرکت کنندگان دوره های قبل رویش و تلاش برای شناسایی و دعوت از استعدادهای تازه در عرصه فیلم کوتاه به طور جدی پیگیری شود.



تقویت تکنیک‌های فنی و هنری و همچنین محتوایی تولیدات از طریق برگزاری کارگاه‌های تخصصی و جلسات نقد و بررسی با حضور استادان و پیشکسوتان صاحب نظر، برنامه‌ریزی برای حمایت از فیلمسازان مراکز استانی و برگزیدگان دوره‌های قبل و با توجه به اهداف و سیاست‌های جشنواره از دیگر مواردی است که در این حکم بر پیگیری آن تاکید شده است.



در ادامه این حکم همچنین آمده است، زمینه‌سازی برای عرضه آثار برجسته رسیده به جشنواره از طریق رسانه‌های تصویری و شبکه ویدئویی فیلم کوتاه به مخاطبان و زمینه‌سازی برای آشنایی و تعامل هر چه بیشتر فیلم سازان ایرانی با فیلم‌سازان جهان اسلام و برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق فاخرترین و مترقی‌ترین اصول و ارزش‌های انسانی یعنی اسلام مبین در عرصه تولیدات سینمایی از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.



هفتمین جشنواره فیلم کوتاه "رویش" همچون دوره‌های قبل، به منظور تبیین حقایق دینی و با هدف سعادت حقیقی بشر،از 29 مهرماه تا 2 آبان ماه 1390 در جوار بارگاه ثامن الحجج برگزار خواهد شد.