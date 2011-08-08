فیروزآباد؛ شهری بدون مامور راهنمایی رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، فیروزآباد با پنج هزار نفر جمعیت شهرنشین و 55 هزار مترمربع مساحت مصوب شده در طرح جامع شهری و با وجود قرار گرفتن در مسیر ارتباطی سه استان لرستان، همدان و کرمانشاه از داشتن حتی یک مامور راهنمایی رانندگی محروم است.

شهردار فیروزآباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نبود نیروی راهنمایی رانندگی در فیروزآباد باعث شده تا مشکلات عدیده ترافیکی در این شهر بوجود آید تا جایی که برای تعیین محل نصب یک سرعت گیر و علائم ترافیکی که باید با نظر افسر راهنمایی رانندگی ایجاد شود با مشکل مواجه هستیم و این امر باعث بروز مشکلات ترافیکی مختلفی در این منطقه شده است.

یعقوب بیگی با اشاره به چهارراهی فیروزآباد - الشتر - خرم آباد - نورآباد که در دل شهر فیروزآباد قرار گرفته است، گفت: مردم، این چهارراه را چهارراه مرگ نامیده اند.

وی ادامه داد: همه ساله به جهت نبود زیرگذر یا روگذر برای تردد اهالی فیروزآباد از این چهارراه که در مسیر ارتباطی لرستان به همدان و کرمانشاه قرار گرفته خانواده های زیادی داغدار می شوند و خسارات جانی ومالی زیادی به مردم محروم فیروزآباد وارد می شود.

شهردار فیروزآباد با استمداد از مسئولین خواستار حل سریع این معضل ترافیکی شد.