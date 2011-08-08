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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

فیروزآباد؛ شهری بدون مامور راهنمایی رانندگی

فیروزآباد؛ شهری بدون مامور راهنمایی رانندگی

فیروزآباد - خبرگزاری مهر: شهر فیروزآباد از توابع استان لرستان متاسفانه همچنان از وجود راهنمایی و رانندگی محروم است که این امر باید با توجه به موقعیت خاص این شهر مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروزآباد با پنج هزار نفر جمعیت شهرنشین و 55 هزار مترمربع مساحت مصوب شده در طرح جامع شهری و با وجود قرار گرفتن در مسیر ارتباطی سه استان لرستان، همدان و کرمانشاه از داشتن حتی یک مامور راهنمایی رانندگی محروم است.

شهردار فیروزآباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نبود نیروی راهنمایی رانندگی در فیروزآباد باعث شده تا مشکلات عدیده ترافیکی در این شهر بوجود آید تا جایی که برای تعیین محل نصب یک سرعت گیر و علائم ترافیکی که باید با نظر افسر راهنمایی رانندگی ایجاد شود با مشکل مواجه هستیم و این امر باعث بروز مشکلات ترافیکی مختلفی در این منطقه شده است.

یعقوب بیگی با اشاره به چهارراهی فیروزآباد - الشتر - خرم آباد - نورآباد که در دل شهر فیروزآباد قرار گرفته است، گفت: مردم، این چهارراه را چهارراه مرگ نامیده اند.

وی ادامه داد: همه ساله به جهت نبود زیرگذر یا روگذر برای تردد اهالی فیروزآباد از این چهارراه که در مسیر ارتباطی لرستان به همدان و کرمانشاه قرار گرفته خانواده های زیادی داغدار می شوند و خسارات جانی ومالی زیادی به مردم محروم فیروزآباد وارد می شود.

شهردار فیروزآباد با استمداد از مسئولین خواستار حل سریع این معضل ترافیکی شد.

کد مطلب 1378391

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