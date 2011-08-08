کویت هرگز سفیر سوریه را اخراج نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خالد الجار الله" یک مقام بلندپایه کویت در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که این کشور هرگز قصد ندارد سفیر سوریه را از کویت اخراج کند.

وی اظهار داشت: سفیر سوریه در کویت طبق توافقنامه های دیپلماتیک در سمت خود باقی خواهد ماند. دولت کویت روز جمعه انجام اصلاحات واقعی در سوریه را خواستار شده بود و مقامات این کشور را به برگزاری گفتگوهای ملی تشویق کرده بود.

اظهارات این مقام کویتی در واکنش به خواسته اخیر برخی نمایندگان این کشور مبنی بر قطع رابطه با دمشق و اخراج سفیر سوریه از کویت مطرح شد.