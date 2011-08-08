به گزارش خبرگزاری مهر، "چه شور بود دریاچه من" ساخته حسن قهرمانی مستندی درباره‌ دریاچه شورابیل اردبیل و تغییر اکوسیستم این منطقه است و "مردمی که همه‌ چیز، همه چیز، همه چیز دارند" به کارگردانی شهرام درخشان به موضوع هنر معماری بادگیر ایرانی و جعل هویت آن توسط کشور همسایه جنوبی می‌پردازد.

دو فیلم مستند مذکور طی چهارسانس بعد از ظهر 13-15-17-19 روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته در سالن شماره دو سینما سپیده (واقع در خیابان انقلاب، نبش خیابان وصال شیرزای) روی پرده خواهد رفت و تماشای آن برای عموم دانشجویان، خبرنگاران، اعضای صنوف خانه سینما و کانون فیلم سینما حقیقت، با ارائه کارت شناسایی رایگان است.