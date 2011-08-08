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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

برنامه اکران فیلم‌های مستند در سینما سپیده اعلام شد

در برنامه اکران فیلم‌های مستند در سینما سپیده که از بعدازظهر چهارشنبه 19 مردادماه آغاز می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، "چه شور بود دریاچه من" ساخته حسن قهرمانی مستندی درباره‌ دریاچه شورابیل اردبیل و تغییر اکوسیستم این منطقه است و "مردمی که همه‌ چیز، همه چیز، همه چیز دارند" به کارگردانی شهرام درخشان به موضوع هنر معماری بادگیر ایرانی و جعل هویت آن توسط کشور همسایه جنوبی می‌پردازد.
 
دو فیلم مستند مذکور طی چهارسانس بعد از ظهر 13-15-17-19 روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته در سالن شماره دو سینما سپیده (واقع در خیابان انقلاب، نبش خیابان وصال شیرزای) روی پرده خواهد رفت و تماشای آن برای عموم دانشجویان، خبرنگاران، اعضای صنوف خانه سینما و کانون فیلم سینما حقیقت، با ارائه کارت شناسایی رایگان است. 
کد مطلب 1378393

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