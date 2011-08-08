به گزارش خبرگزاری ممهر، وجیه الله جعفری گفت: قانون جدید معادن بر حضور جدی بخش در فعالیت های معدنی تاکید دارد و فقط در بخش اکتشاف و استخراج تا جایی که فضا برای بخش خصوصی فراهم نباشد، دولت اقدام می کند.

وی با بیان اینکه احیای شورای عالی معادن در قانون جدید تقویت می شود، افزود: از دیگر موارد مهم در اصلاحیه قانون جدید معادن این است که صلاحیت افراد ذیصلاح در اکتشاف و بهره برداری معادن تعریف شده و از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه معدن جلوگیری خواهد شد.

جعفری ادامه داد: نگاهی به آمار سال های اخیر نشان می دهد که میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در معادن کشور افزایش یافته است به طوری که میزان سرمایه گذاری ثابت سالانه معادن از 970 میلیارد ریال در سال 83 به 5755 میلیارد ریال در پایان سال 89 افزایش یافته که حاکی از افزایشی حدود شش برابر است.

وی درباره جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی ایران در جهان اظهار داشت: ایران اکنون بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه سوم استخراج سنگ های تزئینی جهان، رتبه نهم تولید سیمان دنیا، رتبه هفدهم تولید فولاد و رتبه شانزدهم تولید مس جهان را دارد.

