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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

رضوی:

6 پروژه عمرانی در دانشگاه گرگان اجرا شد

6 پروژه عمرانی در دانشگاه گرگان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با بیان اینکه شش پروژه در این واحد در دست اجراست، آخرین وضعیت پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان را تشریح کرد.

ابوالفضل رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه های دانشگاه آزاد اسلامی گرگان شامل خوابگاه دانشجویی خواهران، ساختمان آموزشی و تحقیقاتی، کتابخانه آمفی تئاتر و مرکز ICT،  استخر سرپوشیده و مجموعه ورزشی چند منظوره دانشگاه همگی مطابق برنامه زمان بندی در حال احداث هستند.

وی آخرین وضعیت احداث پروژه ها از لحاظ پیشرفت فیزیکی را بیان کرده و گفت: مجموعه ورزشی چند منظوره دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مساحت سه هزار و 300 متر مربع دارای سالن بدنسازی، زمین استاندارد هندبال و فوتسال، کلاس مخصوص دروس نظری و ازمایشگاهی تربیت بدنی تنیس روی میز، کورت اسکواش، جایگاه 500 نفره تماشاچی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی عنوان کرد: خوابگاه دانشجویی خواهران به مساحت شش هزار و 200 متر مربع با 75 درصد پیشرفت فیزیکی و کتابخانه آمفی تئاتر و مرکز ICT با هفت هزار و 600 مترمربع با 90 درصد پیشرفت فیزیکی است.
 
رضوی گفت: ورودی کارکنان و اساتید به مساحت 120 متر مربع و 66 درصد پیشرفت فیزیکی و استخر سرپوشیده به مساحت دو هزار متر مربع با 93 درصد پیشرفت فیزیکی مطابق برنامه زمان بندی در حال احداث است.
 
معاون عمرانی دانشگاه آزاد گرگان تصریح کرد: با اتمام به موقع این ساختمانها حرکت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در مسیر پیشرفت و توسعه سرعت بیشتری خواهد گرفت.
 
رضوی همچنین از پروژه مهمانسرا و استادسرای دانشگاه، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی به عنوان پروژهای جدید دانشگاه آزاد اسلامی گرگان نام برد و احداث این پروژه ها که مجموعا بالغ بر 10 هزار  متر مربع می شوند از نیمسال دوم سال جاری اغاز خواهد شد.
کد مطلب 1378395

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