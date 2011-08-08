6 پروژه عمرانی در دانشگاه گرگان اجرا شد

ابوالفضل رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه های دانشگاه آزاد اسلامی گرگان شامل خوابگاه دانشجویی خواهران، ساختمان آموزشی و تحقیقاتی، کتابخانه آمفی تئاتر و مرکز ICT، استخر سرپوشیده و مجموعه ورزشی چند منظوره دانشگاه همگی مطابق برنامه زمان بندی در حال احداث هستند.

وی آخرین وضعیت احداث پروژه ها از لحاظ پیشرفت فیزیکی را بیان کرده و گفت: مجموعه ورزشی چند منظوره دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مساحت سه هزار و 300 متر مربع دارای سالن بدنسازی، زمین استاندارد هندبال و فوتسال، کلاس مخصوص دروس نظری و ازمایشگاهی تربیت بدنی تنیس روی میز، کورت اسکواش، جایگاه 500 نفره تماشاچی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی عنوان کرد: خوابگاه دانشجویی خواهران به مساحت شش هزار و 200 متر مربع با 75 درصد پیشرفت فیزیکی و کتابخانه آمفی تئاتر و مرکز ICT با هفت هزار و 600 مترمربع با 90 درصد پیشرفت فیزیکی است.

رضوی گفت: ورودی کارکنان و اساتید به مساحت 120 متر مربع و 66 درصد پیشرفت فیزیکی و استخر سرپوشیده به مساحت دو هزار متر مربع با 93 درصد پیشرفت فیزیکی مطابق برنامه زمان بندی در حال احداث است.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد گرگان تصریح کرد: با اتمام به موقع این ساختمانها حرکت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در مسیر پیشرفت و توسعه سرعت بیشتری خواهد گرفت.

رضوی همچنین از پروژه مهمانسرا و استادسرای دانشگاه، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی به عنوان پروژهای جدید دانشگاه آزاد اسلامی گرگان نام برد و احداث این پروژه ها که مجموعا بالغ بر 10 هزار متر مربع می شوند از نیمسال دوم سال جاری اغاز خواهد شد.