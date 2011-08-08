  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

طی سال جاری/

5000 پرونده در شعب تجدیدنظر کرمان بررسی شد

5000 پرونده در شعب تجدیدنظر کرمان بررسی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون قضایی دادگستری کرمان از بررسی پنج هزار پرونده در شعب تجدیدنظر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طالبی زاده گفت: طی سال جاری پنج هزار پرونده در شعب تجدید نظر کرمان مورد بررسی قرار گرفت و رای مقتضی صادر شد.

طالبی زاده گفت:  از کل پرونده های رسیدگی شده تعداد 500 پرونده نقض شده که  10 درصد از آراء صادره در پرونده های مورد اعتراض را تشکیل می دهد.

وی ابراز داشت: عدم ادله کافی و وجود اشکالات قانونی علت نقض بعضی از آراء پرونده های بدوی در محاکم تجدید نظر است.

این مقام قضائی گفت:  تشکیلات مصوب دادگاههای تجدید نظر و کیفری کرمان شامل 13 شعبه است.

وی ادامه داد: درحال حاضر فقط یک شعبه دادگاه کیفری و 9 شعبه محاکم تجدید نظر فعال است و سه  شعبه دیگر به لحاظ کمبود قاضی در کرمان همچنان غیر فعال و برای فعال نمودن آن به ده نفر قاضی حائز شرایط نیاز است.


 
 
 

 
کد مطلب 1378401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها