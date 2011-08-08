5000 پرونده در شعب تجدیدنظر کرمان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طالبی زاده گفت: طی سال جاری پنج هزار پرونده در شعب تجدید نظر کرمان مورد بررسی قرار گرفت و رای مقتضی صادر شد.

طالبی زاده گفت: از کل پرونده های رسیدگی شده تعداد 500 پرونده نقض شده که 10 درصد از آراء صادره در پرونده های مورد اعتراض را تشکیل می دهد.

وی ابراز داشت: عدم ادله کافی و وجود اشکالات قانونی علت نقض بعضی از آراء پرونده های بدوی در محاکم تجدید نظر است.

این مقام قضائی گفت: تشکیلات مصوب دادگاههای تجدید نظر و کیفری کرمان شامل 13 شعبه است.

وی ادامه داد: درحال حاضر فقط یک شعبه دادگاه کیفری و 9 شعبه محاکم تجدید نظر فعال است و سه شعبه دیگر به لحاظ کمبود قاضی در کرمان همچنان غیر فعال و برای فعال نمودن آن به ده نفر قاضی حائز شرایط نیاز است.







