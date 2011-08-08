آغاز انتخاب رشته کنکور از 21 امشب/ داوطلبان یکبار اجازه انتخاب رشته دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، لازم است برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ تحصیلی یا از سایت سازمان سنجش و یا از باجه مرکزی پست در شهرها اقدام کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته از ساعت 14 امروز دوشنبه 17 مرداد تا روز یکشنبه 23 مرداد در باجه مرکزی پست شهرستانها و در شهرستانهای بزرگ در مناطق پستی شهرستانها توزیع می شود.

آندسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی شده اند در صورت تمایل به دریافت دفترچه می‌توانند با مراجعه به مراکز پستی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 7 هزار ریال (700 تومان) به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

مهلت یک هفته ای برای انتخاب رشته به صورت اینترنتی

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌ تحصیلی کنکور 90، می توانند کد رشته محلهای مورد نظر خود را برابر ضوابطی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته استخراج و به ترتیب تقدم علاقه مرتب کنند. پس از آن، کد رشته‌های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش‌نویس مندرج در دفترچه درج و پس از اطمینان از صحت کد رشته محل‌های انتخابی در مدت یک هفته بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده، کدرهگیری و شماره شناسنامه نسبت به ثبت کدرشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود اقدام کنند.

داوطلبان فقط یک بار اجازه انتخاب رشته دارند

داوطلبان پس از تائید نهایی کدرشته های انتخابی شماره رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید دریافت می کنند. این رسید پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات در یک صفحه مجزا ارائه می‌شود و داوطلبان باید توجه داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده می‌شود و در صورت انتخاب رشته و دریافت رسید 15 حرفی به هیچ عنوان اجازه تصحیح و یا انتخاب رشته مجدد را ندارند.

لزوم دریافت کد 15 حرفی برای انتخاب رشته

به داوطلبان توصیه می شود پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست کدرشته های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی که بالای آن رسید 15 حرفی و شماره پرینت درج شده است، یک نسخه پرینت تهیه و آن را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کنند.

اعلام شرایط ممنوعیت برای انتخاب رشته

تمام دانش آموزان دوه پیش دانشگاهی به شرط قبولی و اخذ گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی حداکثر تا شهریور ماه 1390 حق انتخاب رشته خواهند داشت. پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه (اعم از متمرکز یا نیمه متمرکز) آزمون سراسری سال 1389 که بدون اخذ مجوز شرکت کرده‌اند نیز حق انتخاب رشته ندارند.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند که با احتساب تعداد حاضرین در جلسه 90.5 درصد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده اند. در نهایت 66 درصد کل داوطلبان در مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند که این تعداد 582 هزار نفر را شامل می شوند.