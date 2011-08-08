به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ظهر امروز دوشنبه 17 مردادماه در مراسم تجلیل از بانوان خبرنگار حضور داشت، در بخشی از صحبت‌هایش درباره مسائل معیشتی خبرنگاران گفت: صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران ویژه همه افرادی است که در این زمینه فعالیت دارند و محدودیتی برای حضور خبرنگاران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خبرهای خوشی برای اصحاب رسانه دارد، ادامه داد: در حال حاضر امکان بیمه عمر، حوادث، عادی و تکمیلی همه خبرنگارانی که زیر پوشش بیمه نیستند در این صندوق فراهم شده است. همچنین سامانه اطلاعاتی وزارت ارشاد نیز فعال است که خبرنگاران می‌توانند آنجا ثبت‌نام کرده و اطلاعات خود را وارد کنند.

وزیر ارشاد تاکید کرد: سال‌های گذشته در تقدیم هدایای رئیس‌جمهوری به خبرنگاران مشکلاتی پیش آمد که اسم برخی افراد فعال رسانه‌ای اعلام نشده بود، ولی با راه‌اندازی این سامانه دیگر هر خبرنگار فعالی با ارسال آثارش می‌تواند از حق خود دفاع کند. همچنین در زمینه وام‌هایی که به خبرنگاران تعلق می‌گیرد نیز کارهایی در دست اقدام است.

حسینی درباره آیین‌نامه‌هایی که در زمینه رسانه‌ها در دولت پیگیری می‌شود، بیان کرد: آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب شده که به زودی ابلاغ می‌شود که طبق آن خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و پایگاه‌های خبری نیز به قانون مطبوعات الحاق می‌شوند. همچنین آیین‌نامه دیگری درباره حرفه خبرنگاری داریم که این شغل به طور کامل به عنوان شغل سخت تعریف و مشخصات نهایی آن اعلام شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه فردا 18 مرداد در نشستی که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری با اهالی رسانه خواهد داشت درباره هدیه امسال وی به خبرنگاران خبرهایی اعلام می‌شود، بیان کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارشاد ملزم شده که تا پایان امسال نظام جامع رسانه‌ای را تدوین کند که این لایحه در همان ماه‌های اول تدوین و بازنگری و تکمیل شد و ابهامات آن هم برطرف شده که پس از تصویب در کمیسیون لوایح در جلسه هیئت دولت هم به تصویب نهایی می‌رسد و به مجلس تقدیم خواهد شد.