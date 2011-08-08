برگزاری جشن رمضان برای 60 نونهال قرآنی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول اداره تبلیغات بناب پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم با اشاره به فضایل ماه مبارک رمضان گفت: قرآنی خوانی از زیبا ترین و با فضیلت ترین اعمال این ماه بوده که به آن بسیار شفارش شده است.

حجت الاسلام رسول یگانی سفیدان با تقدیر از مربیان این موسسه قرآنی اظهار داشت: غنچه ها و نونهالان نور از سنین پایین با دو فریضه روزه و قرآن خوانی آشنا می شوند تا بتوانند در مراحل مختلف زندگی خود با آن روح خویش را آراسته کنند.

وی افزود: رمضان ماه بهانه ها بوده که خداوند نیز در پی بهانه ای است که بندگانش را به سوی خود خوانده و راز و نیاز آنها را با جان و دل شنوا بوده بوده و نیاز دلشان را استجابت کند.

یگانه همچنین با اشاره به فضیلت های شبهای مبارک و پر برکت قدر یادآور شد: لیله القدر شب حضرت علی (ع) بوده که در این شبها بهترین اعمال، خالص و مخلص بودن در حضور خداوند است که با دلی پاک و بی آلایش به محضر باری تعالی باید رفت.

وی در ادامه با تشریح چگونگی خصلوص انسانها برای کودکان این موسسه گفت: با غیبت نکردن و راه ندادن شیطان به دلها می توان دعوت نامه مهامانی خدا را گرفت.

همچنین در این مراسم کیمیا شریفی یکی از نونهالان این موسسه در مسابقه ای که برگزار شد روزه را همچون اعضای بدن دانسته که باید از موهای خود در مقابل نامحرم، از چشم خود برای دیدن ناپاکی ها، از قلب خود برای مبارزه با شیطان، از دستان خود برای جلوگیری از آزار رساندن به دیگران، مراقبت از زبان برای جلوگیری از غیبت و دروغگویی محافظت کرد.

پس از برگزاری این مراسم مسئول اداره تبلیغات بناب از کلاس های تابستانی موسسه قرآنی نورالقلم این شهر بازدید کرد.

گفتنی است، کلاس های تابستانی موسسه قرآنی نور القلم بناب با 80 نونهال و شش مربی در مدارس غیر انتفاعی شیرپور، صبر و حافظ و مهدکودک غنچه لر برگزار می شود.