خبرنگار می تواند سبب اصلاح جامعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه این سازمان با گرامیداشت 17 مرداد و روز خبرنگار افزود: در این زمینه خبرنگارانی موفق هستند که در کار خود رضای خدا، خشنودی مردم،صداقت و راستی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی اظهار داشت: خبرنگاری حرفه بسیار با ارزش و حساسی است که همیشه در دنیای خبر و اطلاعات سیر می کند بطوریکه هر خبر و گزارش او می تواند همه برنامه ها و پیش بینی ها را خوب یا بد جلوه دهد.

کهنسال بیان داشت: خبرنگار باید در وهله اول مومن، متعهد و صادق باشد، وقایع و حوادث آنطور که واقع شده را منعکس کند و از جانبداری یا انعکاس یکطرفه خبر بپرهیزد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان، به روز بودن خبرنگار و داشتن اطلاعات کافی در همه فنون و دانشها از دیگر شرایط خبرنگار موفق است.



