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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

کهنسال:

خبرنگار می تواند سبب اصلاح جامعه شود

خبرنگار می تواند سبب اصلاح جامعه شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: خبرنگار هر قلمی که می زند می تواند جهت اصلاح جامعه یابالعکس آن باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه این سازمان با گرامیداشت 17 مرداد و روز خبرنگار افزود: در این زمینه خبرنگارانی موفق هستند که در کار خود رضای خدا، خشنودی مردم،صداقت و راستی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی اظهار داشت: خبرنگاری حرفه بسیار با ارزش و حساسی است که همیشه در دنیای خبر و اطلاعات سیر می کند بطوریکه هر خبر و گزارش او می تواند همه برنامه ها و پیش بینی ها را خوب یا بد جلوه دهد.

کهنسال بیان داشت: خبرنگار باید در وهله اول مومن، متعهد و صادق باشد، وقایع و حوادث آنطور که واقع شده را منعکس کند و از جانبداری یا انعکاس یکطرفه خبر بپرهیزد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان، به روز بودن خبرنگار و داشتن اطلاعات کافی در همه فنون و دانشها  از دیگر شرایط خبرنگار موفق است.
 
 

کد مطلب 1378408

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