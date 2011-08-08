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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

زارع:

موج هوای خنک به قم نرسید/ ادامه تابستان گرم در قم

موج هوای خنک به قم نرسید/ ادامه تابستان گرم در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هوا‌شناسی استان قم با اشاره به گرمای هوای قم گفت: هوای قم همچنان گرم خواهد بود.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر گرمای هوای قم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به کاهش دمای برخی از استانهای کشور بیان داشت: این امر به علت موج هوایی بود که از سمت شمال و شمالغرب وارد کشور شد که هوای استانهای شمالی را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش درجه هوا شد.

مدیرکل هوا‌شناسی استان قم بیان داشت: این موج هوای وارد شده به کشور به استان قم نرسید و این شهر همچنان تابستان گرمی را پشت سر خواهد گذاشت.

کد مطلب 1378417

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