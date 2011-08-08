موج هوای خنک به قم نرسید/ ادامه تابستان گرم در قم

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر گرمای هوای قم همچنان ادامه خواهد داشت.



وی با اشاره به کاهش دمای برخی از استانهای کشور بیان داشت: این امر به علت موج هوایی بود که از سمت شمال و شمالغرب وارد کشور شد که هوای استانهای شمالی را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش درجه هوا شد.



مدیرکل هوا‌شناسی استان قم بیان داشت: این موج هوای وارد شده به کشور به استان قم نرسید و این شهر همچنان تابستان گرمی را پشت سر خواهد گذاشت.