  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۰۶

هشتمين جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي متولد مي شود

مراسم افتتاحيه هشتمين جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي همراه با افتتاح نمايشگاه عروسكها، 22 آذر در كارگاه عروسكي دانشكده سينما و تئاتر برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي ، پس از اين مراسم كه با حضور گروه هاي عروسكي و اساتيد و دانشجويان برگزار مي شود ،اجراهاي هشتمين جشنواره عروسكي بين المللي تئاتر عروسكي خود  در 5 سالن نمايشي دانشجويي  آغاز مي شود .

در اولين روز هشتمين جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي دو نمايش "فقط يه آرزوي ديگه" به كارگرداني نگار شهبازي از دانشكده علمي كاربردي، ساعت 30/15 در تالار كوچك مولوي و نمايش "اپراي خورشيد" به كارگرداني مريم حسيني و حميد شاكري از دانشگاه تهران، ساعت 45/16 در سالن سمندريان به روي صحنه مي روند.

گفتني است 3 نمايش ديگر روز هشتمين جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي به دليل عدم حضور در بازبيني مرحله دوم از ليست برنامه هاي اين جشنواره حذف شد.

 

کد مطلب 137842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه