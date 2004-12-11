هشتمين جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي متولد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي ، پس از اين مراسم كه با حضور گروه هاي عروسكي و اساتيد و دانشجويان برگزار مي شود ،اجراهاي هشتمين جشنواره عروسكي بين المللي تئاتر عروسكي خود در 5 سالن نمايشي دانشجويي آغاز مي شود .
در اولين روز هشتمين جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي دو نمايش "فقط يه آرزوي ديگه" به كارگرداني نگار شهبازي از دانشكده علمي كاربردي، ساعت 30/15 در تالار كوچك مولوي و نمايش "اپراي خورشيد" به كارگرداني مريم حسيني و حميد شاكري از دانشگاه تهران، ساعت 45/16 در سالن سمندريان به روي صحنه مي روند.
گفتني است 3 نمايش ديگر روز هشتمين جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي به دليل عدم حضور در بازبيني مرحله دوم از ليست برنامه هاي اين جشنواره حذف شد.
نظر شما