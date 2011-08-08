برآستان جانان در بوستان المهدی

به گزارش خبرنگار مهر، با شنیدن نام میدان آزادی چه چیزی به ذهن می رسد؟ عکسهای یادگاری سربازان، مسافران ترمینال غرب، مینی بوس هایی که تماشاگران علاقه مند به فوتبال را به استادیوم آزادی می برد، یا... . شاید در منظر اول همه اینها با شنیدن نام میدان آزادی ذهن بیایند. اما این میدان تا چند سال قبل بزرگترین برج پایتخت را دل خود داشت برجی که شاید کمتر تهران نشینی از داخل آن خبر داشته باشد و بداند که چه گنجینه هایی در آن نهفته است.

اما چند متر آن طرف از میدان آزادی و در ضلع جنوب شرقی این میدان بوستان بزرگی قرار دارد که هم استراحتگاه مسافران است و هم محل تفریح مردم ساکن منطقه 9 پایتخت.

ساکنین غربی ترین نقطه تهران، این روزها علاوه بر حضور در بوستان المهدی و قایق سواری و ماهیگری می توانند شب های رمضان با مراجعه به این بوستان از طرح رمضانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری به نام «برآستان جانان» نیز استفاده کنند، طرحی که قرار است از 10 مرداد تا 25 مرداد در 23 بوستان و فرهنگسرای پایتخت قبل و بعد از افطار برگزار شود و روحیه نشاط و شادابی را در این شب های معنوی به مردم پایتخت هدیه دهد.

اما کسانی که می خواهند شب های رمضان به بوستان بزرگ و سر سبز المهدی مراجعه کنند می توانند یکی دو ساعت مانده به افطار به این محل بروند. جدای استفاده از امکانات بوستان از غرفه هایی که ویژه طرح «برآستان جانان» در نظر گرفته شده اند نیز استفاده کنند. از جمله این غرفه ها، غرفه ای به نام عفاف و حجاب است که در آن شهروندان می توانند با حجاب و لباس ایرانی اسلامی آشنا شوند. احکام و مشاوره مذهبی نیز از دیگر غرفه ها با حال و هوای مذهبی هستند.

اما یکی از شلوغ ترین غرفه ها مربوط به غرفه نقاشی کودک و قصص قرآنی است که در غرفه اولی چندین کودک با جدیت و البته دقت خاصی در حال کشیدن نقاشی بودند و در غرفه بعدی نیز یک کارشناس برای کودکان یکی از قصه های جذاب قرآن کریم را می خواند و این کودکان نیز با دقت خوبی به آن گوش می دادند.

سفال گری، منبت کاری و معرق کاری هم که البته با حال و هوای رمضان بودند از جمله غرفه های هنری بوستان المهدی بودند و چند متر جلوتر نیز یک نمایشگاه کتاب وجود داشت که با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان قالب کتابهای عرضه شده مذهبی بودند.

آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان مغرب و عشاء نزدیک می شدیم و البته مردمی که در محوطه بوستان بودند خود را برای لحظه ناب افطار آماده می کردند. با پخش مناجات و ندای الله اکبر مردم روزه دار که هنوز در بوستان بودند روزه خود را افطار کردند، تقریبا 45 دقیقه بعد از اذان مغرب آرام آرام چهره بوستان نیز در حال تغییر بود، برخی از مردم محل و منطقه که در جریان اجرای طرح «برآستان جانان» قرار داشتند قید سریال های رمضانی را زده بودند و خود را به المهدی رسانده بودند تا ببینند در این برنامه قرار است چه چیزی اجرا شود.

عقربه ساعت که 21:30 را نشان می داد صحنه ای اجرای برنامه شبانه نیز روشن شد و پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی، مجری برنامه به روی صحنه رفت و به میهمانان خوش آمد گفت و از اجرای برآستان جانان و اهداف آن تعریف کرد.

ترتیل خوانی قرآن کریم توسط قاری نوجوان و ممتاز کشوری مجتبی کامیابی آغازگر برنامه بود و بعد مسابقه حضوری برای مردم انجام شد.

اجرای موسیقی سنتی توسط گروه پرهام حال و هوای خاصی به محیط بخشید و در ادامه فاطمه شیرازی نفر اول مسابقات کشوری در رشته حفظ قرآن برای مردم دقایقی در خصوص شیوه های حفظ قرآن کریم به صحبت پرداخت.

در این فاصله چندین بخش دیگر توسط مجری اجرا شد تا اینکه حجت الاسلام سعیدی به روی صحنه آمد و دقایقی را در خصوص فضلیت ماه رمضان و روزه داری و اخلاق روزه دار صحبت کرد.

ساعت از 23 شب گذشته بود که اعلام شد قرار است به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان آتش بازی برگزار شود، انجام این آتش بازی که چند دقیقه ای تداوم داشت باعث شد مردمی که به شوق معنویت ماه رمضان به بوستان المهدی آمده بودند با خاطره ای خوش این بوستان را ترک کنند.

اگر در منطقه 9 هستید و تصمیم دارید شب های رمضان به بوستان المهدی مراجعه کنید از این تصمیم خود پشیمان نخواهید شد چرا که در شبهای بعد قرار است چهره های سرشناسی به المهدی بیایند.