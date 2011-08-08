  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

نشست "مهارتهای زندگی در قرآن" برگزار می‌شود

نشست "مهارتهای زندگی در قرآن" برگزار می‌شود

نشست "مهارتهای زندگی در قرآن" از سوی بخش دانشگاهی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "مهارت‌های زندگی در قرآن" با حضور دکتر توانایی، دوشنبه هفدهم مردادماه در بخش دانشگاهی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم برگزار می‌شود.

این نشست به همت پژوهشکده قرآنی دانشگاه آزاد و از ساعت 21:30 تا 23:30 در سالن شماره 3 بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن برپا می‌شود.

همچنین در ساعت 21:30 تا 23:30 نشست دیگری با عنوان "بازار بورس از نظر اسلام" در سالن شماره یک بخش دانشگاهی برگزار می‌شود.

در نشست "بازار بورس از نظر اسلام" که به همت دانشکده اقتصاد برگزار می‎شود، دکتر سیدمجتبی حسینی، مدرس دانشگاه به سخنرانی می‏پردازد.

کد مطلب 1378426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها