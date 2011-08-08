به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "مهارت‌های زندگی در قرآن" با حضور دکتر توانایی، دوشنبه هفدهم مردادماه در بخش دانشگاهی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم برگزار می‌شود.

این نشست به همت پژوهشکده قرآنی دانشگاه آزاد و از ساعت 21:30 تا 23:30 در سالن شماره 3 بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن برپا می‌شود.

همچنین در ساعت 21:30 تا 23:30 نشست دیگری با عنوان "بازار بورس از نظر اسلام" در سالن شماره یک بخش دانشگاهی برگزار می‌شود.

در نشست "بازار بورس از نظر اسلام" که به همت دانشکده اقتصاد برگزار می‎شود، دکتر سیدمجتبی حسینی، مدرس دانشگاه به سخنرانی می‏پردازد.