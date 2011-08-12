به گزارش خبرگزاری مهر، ساعات پخش این سریال‌ها به صورتی تنظیم شده است که اکثر مخاطبان کشورهای عربی بتوانند آن را مشاهده کنند. الکوثر هر ساله در ماه مبارک رمضان سریال‌هایی با مفهوم حیات پس از مرگ و واقعیت‌های اجتماعی با رویکردی معنوی را برای مخاطبان در نظر می‌گیرد که این نوع سریال ها مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

با توجه با اینکه اکثر شبکه‌های عربی این روزها، فیلم‌ها و سریال‌های غیر دینی که عموماً دارای مضامین و صحنه‌های نامناسب با این ماه پر فضیلت پخش می‌کنند، این گونه سریال‌های الکوثر مورد استقبال خانوده‌های عرب زبان قرار گرفته است.

شبکه جهانی الکوثر از ماهواره‌های هات برد، عرب ست و آتلانتیک برد در خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا قابل دریافت است و همچنین پخش زنده الکوثر نیز از طریق اینترنت قابل مشاهده است.