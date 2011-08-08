معلم در برنامه درسی ملی دائما آموزش می بیند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محیالدین بهرام محمدیان روز دوشنبه با اشاره به این که رویکرد و هدف اصلی تدوین هر درس در برنامه درسی ملی مشخص شده است، افزود: در برنامه درسی ملی، مدیر مدرسه نیز تنها یک مسوول اداری نیست بلکه فردی فکور و دارای صلاحیت است و فعالیتهای آموزشی را ساماندهی میکند.
معاون پژوهشی وزیر آموزش وپرورش با اشاره به برنامه درسی ملی، نقش معلم در این برنامه را راهبری، پژوهندگی و راهنمایی خواند و تصریح کرد با اجرای برنامه درسی ملی به طور دقیق مشخص میشود که هر درس به چه اندازه، با چه هدف و روشی ارایه میشود و بطور کلی ارتباط درس ها با یکدیگر در دوره های مختلف چگونه است.
وی با تاکید بر شکوفایی فطرت انسان در نظریه انسانشناسی اسلامی، لازمه شکوفایی فطرت را تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق دانست و گفت: تعلیم و تربیت باید بستر شکوفا شدن فطرت انسان را مهیا کند.
معاون پژوهشی وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: در برنامه درسی ملی، معلم تنها انتقالدهنده مفاهیم نیست بلکه به عنوان مربی و اسوه اخلاقی و علمی باید به طور دائم آموزش ببیند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محیالدین بهرام محمدیان روز دوشنبه با اشاره به این که رویکرد و هدف اصلی تدوین هر درس در برنامه درسی ملی مشخص شده است، افزود: در برنامه درسی ملی، مدیر مدرسه نیز تنها یک مسوول اداری نیست بلکه فردی فکور و دارای صلاحیت است و فعالیتهای آموزشی را ساماندهی میکند.
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