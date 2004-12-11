برنامه هاي عملياتي دستگاهها در مبارزه با فساد اداري را به مردم اعلام مي كنيم

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مهندس كامل تقوي نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: درحال حاضر شناسايي 100 نقطه فساد خيز زير مجموعه اين وزارتخانه در كشور شناسايي شده است.

وي تحقق برنامه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را در شفاف سازي انجام امور و فعاليت ها و افزايش پاسخ گويي- افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع- برقراري نظام شايسته سالاري در انتخاب ها و انتصاب ها- بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت عمومي - تقويت مشاركت و فعاليت بخش هاي غير دولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت تدوين نظام حقوقي موثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد دانست.

تقوي نژاد تصريح كرد: در زمينه مقابله با فساد اداري در وزارت امور اقتصادي و دارايي ،عوامل برون و درون سازماني كه به نوعي در اين باره دخيل بودند به كمك واحدهاي مختلف اين وزارتخانه در بخش هاي بانكي، بيمه اي، گمركي و سازمان اموال تمليكي شناسايي شدند.

معاون نيروي انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي موثرترين ابزار براي مقابله با فساد اداري در كشور را معرفي عوامل اين امر به مردم عنوان كرد.

وي ضمن تاكيد بر اهميت ذيحسابي ها و نقش آن در شفاف سازي و صرف بهينه اعتبارات، ذيحسابي ها را گلوگاه سالم سازي نظام اداري و اقتصادي كشور دانست.

تقوي نژاد درباره حدود اختيارات ذي حسابي ها گفت: هرآنچه را كه آنان مطابق قانون تشخيص ندهند، مي توانند مانع از امضاي قرارداد يا مناقصه ها در دستگاههاي اجرايي شوند.

به گفته وي، ذي حسابي ها گزارش تخلف در مناقصه ها، قراردادها و همچنين ريخت و پاش هاي غير متعارف در دستگاه هاي اجرايي را به ديوان محاسبات كشور ارايه مي دهند و آنها گزارش فوق را رسيدگي مي كنند.

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