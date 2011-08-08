واگذاری سهام یک چاپخانه ضرورتاً به معنی زیاندهی آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکوسخن نسبت به خبری که با تیتر «6 چاپخانه‌دار به دلیل زیان‌دهی حرفه خود را رها کردند» در تاریخ 28/4/1390 منتشر شده است، واکنش نشان داد.

متن کامل نامه رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران که در بازگشت به مطلبی که به نقل از خبرگزاری مهر و در روزنامه همشهری (1/5/90) چاپ شده، به شرح زیر است:

1- در خبر مزبور تاریخ واگذاری سهام 6 چاپخانه به سال‌های اخیر نسبت داده شده که صحت نداشته و واگذاری مربوط به سال 1389 بوده است.

2- واگذاری سهام (که بالاترین رقم فقط 4 میلیون تومان بوده است) ضرورتاً به معنی زیاندهی واحد صنفی نیست بلکه انتقال بخش کوچکی از دارایی چاپخانه است که به صورت سهام نزد شرکت تعاونی است و اگر منبع خبریِ خبرگزاری، جلسه مجمع عمومی تعاونی چاپخانه‌داران در تیرماه سال جاری بوده، مسئله عدم فعالیت مطرح شده که مربوط به سنوات گاهاً بسیار قبل در اثر فوت، تغییر شغل و غیره طی سالیان دراز رخ داده و مربوط به زمان یا سال خاصی نبوده است و شرکت تعاونی به روال قانونی همه ساله گزارش تغییرات را در مجمع عمومی به سهامداران ارائه می‌کند و ضمناً این رقم کمتر از 1٪ تعداد اعضای اتحادیه چاپخانه‌داران است که درصدی بسیار ناچیز است.

3- علیرغم آنچه در خبر آمده، صدور مجوز چاپ در حیطه وظایف شرکت تعاونی چاپخانه‌داران نیست و وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه صنف چاپخانه‌داران در این مقوله ذیصلاح هستند که متاسفانه این مسئله به گونه‌ای دیگر در خبر مذکور ذکر شده که نادرست است.

توضیح مهر:

1- در هیچ جای خبر «مهر» تاریخ واگذاری سهام چاپخانه‌های یادشده «سال‌های اخیر» عنوان نشده است.

2- در هیچ جای خبر «مهر» اعلام نشده که شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران به 6 چاپخانه «هاشمی»، «تصویر گیلان»، «ایران گرافیک»، «دلارام»، «خاوران» و «آفرینش» - که مدیران 6 چاپخانه دیگر یعنی «آشنا»، «شاهین»، «مرکز»، «نیک»، «سپیده» و «دقت‌پور» سهام خود را به ترتیب به آنها واگذار کرده‌اند - مجوز فعالیت داده است؛ بلکه صرفاً به مراجعه مدیران چاپخانه‌های فهرست اول به شرکت تعاونی برای اعلام واگذاری سهام به چاپخانه‌های فهرست دوم اشاره شده است.