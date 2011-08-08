خبرنگاری و مشکلات تکراری/ سوژه ای که بیات شد

به گزارش خبرنگار مهر، 17 مردادماه روزی بود که خبرنگاری جان باخت تا ماندگار شود اما روزانه چند تن خبرنگار در دنیا جان خود را از دست می دهند و ما چقدر از مخاطرات پیش روی خبرنگاران مطلعیم.

چرا اینقدر دور می رویم، هنوز حادثه سقوط هواپیمایی که 68 خبرنگار را از دنیای پرمخاطره خبر گرفت خاطرمان را آزار می دهد... راستی یادمان که نرفته؟

هر روز که در هر مراسمی به نام خبرنگار از رسالت آنها صحبت می شود ناخودآگاه دوست ندارم این قلم بچرخد تا حرفی را که شنیده بنویسد تا شاید مدرکی از حرف های تکراری برجای نماند.

می خواهم از دغدغه خبرنگاران بگویم ولی از کجا می شود این حدیث تکراری غریب را آغاز کرد، نمی دانم. از دغدغه شهید صارمی در آخرین لحظات، چیزی شنیده اید؟

اینجا محل کنسولگری ایران در مزار شریف است، من محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هستم، گروه طالبان چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدند.

خبر فوری: مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد، عده‌ای از افراد طالبان در محوطه کنسولگری دیده می‌شوند به من بگویید که چه وظیفه‌ای...

ارتباط تلفنی ناگهان قطع می شود، دیگر صدای محمود صارمی از محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف به قسمت اخبار خبرگزاری نمی‌رسد... شهید صارمی در آخرین لحظات نیز دغدغه وظیفه داشت و دیگر هیچ!

و اما لرستان سرزمین صارمی ها، عسگری ها و کرمی هایی است که هر روز خاطرشان عزیزتر از دیروز برایمان معنا پیدا می کند.

اینجا زادگاه محمود صارمی است، ولی هنوز جز یادواره ای که هرساله در بروجرد برگزار می شود و در آن چند تن تنها سخن می رانند چیز دیگری از تکریم روز خبرنگار دیده نمی شود.

مسکن، معیشت، امنیت شغلی و تبیین جایگاه خبرنگار، مشکلاتی است که اگر دغدغه وظیفه نبود خبرنگار را از حضور در این عرصه پرمخاطره بازمی داشت.

هر روز که توهینی می شنویم، با در بسته ای مواجه می شویم، در فلان جلسه از ورودمان جلوگیری می شود یا پرخشاگری را بر می تابیم به خودمان قول می دهیم دیگر خبرنگار بودن را دوست نداشته باشیم ولی فردای همان روز بی مهابا قلم در دست می گیریم یا شاید بهانه ای از رضایت مردم می یابیم تا دوباره باشیم و دوباره بنویسیم.انگار خبرنگاری در خونمان ریشه دوانده که این حد مقهور این حرفه سخت و جذاب شده ایم.

اینجا لرستان است، سرزمینی که اگر عمق وجودش را واکاوی کنیم می بینیم مردمانش همیشه با ادب، فرهنگ و قلم عجین بوده اند؛ اما هنوز خبرنگاران را جایگاهی نیست.

نمی دانم تا سال آینده مشکلات حل می شود یا نه ... راستش را بخواهید پارسال و سالهای قبلش هم از خودم این سئوال را پرسیدم و می دانم که مانند من جوابش را خوب می دانید.

خبرنگاران تنها گروهی هستند که در 365 روز سال از مشکلات همه افراد در جامعه می گویند و درصدد حل مشکلات مردم و قشرهای مختلف با طرح در رسانه ها هستند، اما سالها است چنین احساس می شود که کسی نیست تا مشکلات تلاشگران صدیق عرصه رهایی انسان از جهل و بی خبری را منعکس و حل کند.

عدم امنیت شغلی در حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری موجب شده امروز شاهد ظهور چهره هایی در هم ریخته و در عین حال متزلزل از درون این حرفه باشیم، ترس از بیکاری و نداشتن یک درآمد حداقلی و کافی برای گذران زندگی، باعث شده حرفه خبرنگاری دچار ضعف و سستی شود.

برخی خبرنگاران به خصوص در شهرستانها بعد از 10 سال قلم زدن هنوز نمی توانند به فردای خود امیدوار و مطمئن باشند و بنابراین انگیزه ترغیب نیروهای تازه وارد به حضور فعال و جدی تر در این عرصه را ندارند.

امروز کمتر خبرنگاری را می توان یافت که بدون دغدغه مشکلات شخصی، تنها به فکر تهیه اخبار مستند و تحلیل و نقد آنها باشد.

استان لرستان یکی از استانهایی است که با دارا بودن شهرها و روستاهای مختلف، خبرنگاران پرتلاش و صادق و سختکوشی را در خود جای داده است که امروز به همت همین خبرنگاران اخبار و رویدادها و مشکلات دورترین نقاط استان، بخصوص نقاط روستایی در دسترس همگان قرار می گیرد و همین اخبار و انعکاس مشکلات در تصمیم گیری بهتر مسئولان استان در جهت پیشبرد اهداف و توسعه و پیشرفت استان لرستان کمک شایان توجهی می کند.

این در حالیست که که همچنان خبرنگاران این استان در مقابل کوه مشکلات هر روز مبارزه ای را تجربه می کنند که منجر به فشارهای روحی و روانی بر اصحاب رسانه این استان شده است.

یادم می آید که سال گذشته هم این جملات را به بهانه روز خبرنگار نوشتیم ولی گویا مشکلات خبرنگاران به سوژه ای برای روز خبرنگار هر سال تبدیل شده است.

به هر روی این روزها همه روز خبرنگار را تبریک می گویند و قول می دهند که خبرنگاران را دریابند اما امروز که می اندیشم با خود می گویم این روزها عجب روزهای خوبی هستند، همه از من می گویند و رسالتم.

شاید فردا پشت در بسته دیگری از جلسه دیگری منع شوم و توهین دیگری را در خود بریزم و بگویم من شغل خبرنگاری را دوست دارم! به اندازه همه تبریک هایی که به من گفته شد و رسالتی که تبیین نشد.