قضاوت دیدار شاهین - پرسپولیس ایرادی نداشت/ داور باید جدی و قاطع باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در خصوص عملکرد داوران در دیدارهای آغازین هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور گفت: تا آنجائیکه گزارش ناظران به من رسیده عملکرد همه داوران در پنج بازی یکشنبه رضایت بخش بوده است، چرا که من به ناظران داوری گفته‌ام پس از پایان هر بازی با من تماس بگیرند و گزارشی اجمالی از عملکرد داوران ارائه کنند.

وی درباره قضاوت سعید مظفری‌زاده در دیدار شاهین بوشهر - پرسپولیس گفت: این بازی صحنه خاصی نداشت و مظفری‌زاده بسیار خوب بازی را سوت زد. پس از بازی هم ناظر بازی با من تماس گرفت و از عملکرد این داور ابراز رضایت کرد.

عسگری که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، درباره اعتراض شدید یکی از مربیان لیگ برتری در بازی یکشنبه شب به تیم داوری گفت: برخورد با اعتراض مربی و کادر به نحوه قضاوت داور بازی در اختیارات داور بازی است و این وظیفه داور است که با هر کس که در زمین بازی رفتار مسئولانه‌ای ندارد برخورد کند و براساس قانون او را اخراج کند. اگر اعتراض به داوری شخصیت و اقتدار داور را زیر سئوال ببرد از سوی هر کسی که باشد باید از زمین بازی اخراج شد.

وی درباره نحوه اعتراض به داوری در طول بازی گفت: داور براساس یک چارچوب مشخص وظیفه دارد تا طوری بازی را مدیریت و قضاوت کند که روح قانون از بین نرود. اعتراض باید محترمانه باشد. نحوه اعتراض مربیان و بازیکنان به داور اگر تبعات جانبی داشته باشد و سکوها را به هم نریزد و الفاظ زشت در آن نباشد باعث خواهد شد تا داور انعطاف نشان بدهد، چرا که داور هم شرایط بازی و تیم ها را درک می کند.

عسگری در پایان تصریح کرد: داور باید در مقابل اعتراضات جدی و قاطع باشد و از فضای بازی تاثیر نپذیرد.