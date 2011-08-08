سید احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تصمیم‌گیری برای برگزاری جشنواره فیلم کودک را از مدتی پیش شروع کرده بودیم و دوستانی که از تاخیر برنامه‌ها و مرگ جشنواره فیلم کودک صحبت می‌کنند متوجه خواهند شد که پیش‌داوری کرده‌اند. جشنواره فیلم کودک متعلق به یک شهر نیست و جشنواره‌ای ملی است، پس باید نگاهی ملی به آن داشت.

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی ادامه داد: جشنواره فیلم کودک باید مایه افتخار همه ایرانی‌ها باشد و همه مردم فرهنگ دوست و هنردوست ایران در آن سهیم هستند، من تنها برای جشنواره امسال برنامه‌ریزی نمی‌کنم، رشد و تعالی سینمای کودک هدف ما است و داشتن سینمایی پرنشاط و پررونق آرزوی من است.نگاهی کلان به افقی گسترده دارم، شاید من در دوره‌های دیگر نباشم اما باید پایه جشنواره‌های بعدی را محکم کرد و به اقتدار جشنواره‌های دوره‌های آتی فکر کرد.

میرعلایی افزود: ما به زودی آمار تولیدات سینمای کودک را اعلام می‌کنیم، اصراری نیست که همه این تولیدات به جشنواره بیست و پنجم فیلم کودک برسند، من اصرار دارم که فیلم خوب تولید کنیم و بهای آن را می‌پردازم، صبر می‌کنم تا شرایط برای ساخت فیلم خوب محقق شود. رونق نداشتن سینمای کودک و نوجوان در سال‌های اخیر تنها محدود به سیاست‌های دولتی نیست، سینماگران هم تا اندازه‌ای در این ماجرا سهم دارند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گفت: اگر در سال‌های اخیر فیلم خوبی در حوزه سینمای کودک ساخته می‌شد حتما سینماداران و مخاطبان از آن حمایت می کردند و فیلم روی پرده می‌رفت. در کنار مسئولان که باید نگاهشان را نسبت به سینمای کودک تصحیح کنند، سینماگران هم باید نگاهشان را اصلاح کنند.

میرعلایی با اشاره به برنامه‌های بلندمدت سینمایی‌اش برای جشنواره فیلم کودک گفت: آقای شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر برگزاری جشنواره هستند، من هم با سینماگران و کارشناسان جلسه‌های مختلف داشته و دارم تا جشنواره امسال به خوبی برگزار شود. جزئیات این برنامه‌ها را به زودی اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: اگر دوستان تولیدات سینمای ایران را رصد کنند، تعداد فیلم‌هایی که برای مخاطب کودک و نوجوان تولید می‌شود، کم نیست، به امید خداوند و به یاری دوستان سینماگر امسال و در بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان تعداد فیلم‌هایی که روی پرده می‌رود از جشنواره بیست و چهارم و بیست و سوم بیشتر است، فیلمسازانی مانند ابراهیم فروزش که از مفاخر سینمای کودک است در کنار سینماگران جوان در این جشنواره حضور دارند.

دبیر بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک گفت: امسال تنوع فیلم‌ها چشمگیر است، برای مخاطب مهدکودکی تا دبیرستانی فیلم خواهیم داشت، همیاری دوستانی که با عشق و بدون چشمداشت ماهها است در کنار من هستند این امیدواری را در من به وجود می‌آورد که سال 90 جشنواره‌ای پررونق و درخشان خواهیم داشت.