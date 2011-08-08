نشریات "منبر" و "آفرینه" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم رونمایی که پیش از ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد از نشریات "منبر" و "آفرینه" که با موضوعات تبلیغی و هنری فعالیت خواهند کرد رونمایی شد.



سردبیر نشریه منبر در سخنانی درباره چرایی انتشار این مجله اظهار داشت: من همواره در سفرهای تبلیغی مختلف در جمع دانشجویان، روستائیان و دانش آموزان و ... که حضور داشتم همواره خلا وجود محتوای مناسب تبلبغی برای استفاده مبلغان را احساس می کردم.



محمدحسین فکور ادامه داد: خلا جدی در این زمینه وجود داشت که مبلغان اعزامی و خطبا و منبری‌ها از وجود مجله‌ای که بتواند به روز اطلاعات تبلیغی در اختیار آنها قرار دهد و آنان را در پاسخگویی به سئوالات مردم تجهیز کند محروم بودند.



نشریه منبر؛ منبری مکتوب برای مبلغان



وی اضافه کرد: به همین دلیل از سال گذشته پیشنهاد تاسیس این نشریه به دفتر ارایه شد که با موافقت مسئولان وقت دفتر و عنایت ریاست جدید دفتر انتشار آن به تصویب رسید و بعد از مدتی شاهد انتشار اولین شماره آن هستیم.



سردبیر نشریه منبر افزود: در مجله منبر به دنبال صفحه آرایی وگرافیک مناسبی بودیم چون این مجله قرار نبود صرفا برای بهره تخصصی عده‌ای تدوین شود و باید از جذابیت‌های هنری لازم برخوردار می‌بود.



در ادامه این مراسم از این دو نشریه با حضور حجت الاسلام احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی رونمایی شد.



برخی از جدیدترین انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی



همچنین از مجلات و جزوه هایی مانند شیوه‌های تبلیغ در قرآن، روان شناسی و مهارت‌های رفتاری در تبلیغ غیر مستقیم، معرفی تفاسیر و سطح بندی آنان، روش‌ها وگرایش‌های تفسیری و ... در این مراسم رونمایی شد.



انتشار 30 جلد ره توشه



گفتنی است اداره چاپ و نشر معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که از سال 88 آغاز به کار کرده تاکنون 30 جلد ره توشه را تهیه و منتشر کرده است.



انتشار مجلات و جزوه های دیگر تبلیغی و فرهنگی و هنری چون کتب مهارتی و دانش افزایی، کتاب شعر کودک و نوجوان، نقد وهابیت، شکوفه‌های احکام، تهیه و چاپ طرح‌های کمک آموزشی ویژه کودکان از دیگر انتشارات این اداره است.

